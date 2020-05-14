Работали поодиночке и в группе: в Екатеринбурге поймали четырех веловоров
В конце апреля – начале мая в полицию Екатеринбурга поступили сразу несколько заявлений о кражах велосипедов. Их стащили как из подъездов домов, так и с улиц в Кировском и Октябрьском районах. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими были поймали четверо молодых людей.
- У одного из них изъяли четыре велосипеда. По имеющейся информации, хищения подозреваемые совершали как поодиночке, так и группами, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. – В настоящее время по фактам краж возбуждены уголовные дела.
Теперь максимальное наказание, которое им всем грозит, - до пяти лет тюрьмы.
Полиция просит всех владельцев велосипедов внимательнее относиться к своему имуществу, не оставлять его без присмотра. А если вдруг кража все-таки произошла – сразу же обращаться в полицию.
ИСТОЧНИК KP.RU