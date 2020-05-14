2020-05-14T11:12:28+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге иномарка, выезжая со двора, сбила подростка

Мальчика с переломом голени и закрытой черепно-мозговой травмой доставили в больницу
Мария Трапезникова
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Фото: отдел пропаганды ГИБДД по ЕкатеринбургуФото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
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Этим утром, 14 мая, в Екатеринбурге произошло ДТП, в котором пострадал подросток. Водитель иномарки BMW выезжал из двора в сторону Токарей и сбил 15-летнего мальчика, который в тот момент переходил дорогу.

- Подросток вышел на дорогу из-за припаркованной у края проезжей части машины. Сотрудникам полиции он объяснил, что утром направлялся к репетитору за учебной литературой и выезжающую иномарку не заметил, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Водитель BMW, стаж которого составляет 25 лет, объяснил, что выезжал из двора со скоростью 20 км/час. Как вдруг неожиданно из-за машины вышел подросток. Мужчина постарался экстренно затормозить, но правая нога мальчика попала между передним правым колесом и аркой крыла машины. Он упал и ударился головой об асфальт.

Медики госпитализировали его в больницу с предварительным диагнозом: перелом костей голени справа и закрытой черепно-мозговой травмой. На место выезжал начальник Госавтоинспекции Екатеринбурга подполковник полиции Вадим Буйдалин. По факту ДТП проходит дознание.

С начала года в Екатеринбурге произошло 27 аварий с участием детей, в которых 31 ребенок до 16 лет получил травмы. В ГИБДД просят родителей провести с детьми беседы и еще раз напомнить о ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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