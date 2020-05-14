2020-05-14T10:10:54+03:00
Общество

До 140 литров в минуту: в Первоуральской больнице появилась мобильная кислородная станция

Она была закуплена для инфекционного госпиталя на 160 коек
Мария Трапезникова
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Фото: региональный департамент информполитикиФото: региональный департамент информполитики
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В первоуральской городской больнице появилась мобильная кислородная станция. Она была закуплена администрацией для работы инфекционного госпиталя на 160 коек, который был развернут на случай вспышки коронавируса. На это региональный Минздрав выделил больнице субсидию в размере 19 миллионов рублей.

- Если раньше мы получали кислород только в баллонах, сейчас мы его можем производить на этой станции и подавать пациентам в палаты, - рассказал главврач горбольницы Первоуральска Николай Шайдуров. – Система подачи кислорода к койка-месту уже налажена, в палатах установлены разъемы быстрого соединения. На сегодня 70% коечного фонда больницы обеспечено доступом к кислороду.

Мобильная станция «Провита-140» включает в себя два компрессора и емкости, в которых хранится кислород до подачи его пациентам. Производительность каждого компрессора – 140 литров в минуту.

Вот как это работает: компрессоры накачивают воздух в емкости, создается давление, затем воздух попадает в концентратор, где делится на кислород и азот. Кислород попадает в емкости, где опрессовывается и создается его запас. Работать компрессоры могут как в паре, так и по одному. Концентраторы кислорода работают в автономном режиме, но под наблюдением специалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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