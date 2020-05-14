2020-05-14T09:35:32+03:00
Общество

Во время самоизоляции на Среднем Урале стало меньше аварий

Но при этом аварийность на дорогах продолжает оставаться высокой
Мария Трапезникова
Поделиться:
Во время самоизоляции на Среднем Урале стало меньше аварийВо время самоизоляции на Среднем Урале стало меньше аварийФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Благодаря введенному в Свердловской области режиму самоизоляции, на трассах и дорогах региона стало происходить меньше ДТП. Об этом во время пресс-конференции заявил начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Алексей Кисляков.

- Стало меньше аварий, соответственно, и меньше раненых и погибших. Конечно, это все связано с введенными ограничениями. Тем не менее, количество ДТП продолжает оставаться высоким, - отметил Алексей Кисляков. – Основные причины – несоблюдение очередности на перекресток, выезд на встречку, а также вождение в нетрезвом виде. Доля последних – 13%.

При этом сотрудники ГИБДД еженедельно проводят рейды и тотальные проверки на территории всей Свердловской области. С начала года полицейские провели больше 800 таких спецмероприятий.

За это время больше 3,5 тысяч водителей были привлечены к административной ответственности за пьяную езду. Еще 533 поймали на этом повторно, поэтому теперь им грозит уголовное дело. Еще больше тысячи водителей отказались от медосвидетельствования.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ запускает кредитование Honda по ставкам от 0,1% годовых
На Старой Сортировке в Екатеринбурге на полтора месяца закрывают улицу
«Будем биться за каждого»: трогательное обращение водителя скорой, согласившегося работать с коронавирусом
До 140 литров в минуту: в Первоуральской больнице появилась мобильная кислородная станция
За апрель по вине автобусов на дорогах Урала произошло 30 ДТП
Во время самоизоляции на Среднем Урале стало меньше аварий
Вполовину дешевле: «Уральские авиалинии» запустили скидки для медиков, сражающихся с COVID-19
В Екатеринбурге заменят больше 75 километров тепловых сетей
Tele2 предлагает абонентам объединяться онлайн и платить меньше за связь
На Урале инвалиду-колясочнику выдали квартиру на втором этаже в доме без пандусов
Чтобы не стоять часами в очереди: в 14 отделениях почты в Екатеринбурге запустили онлайн-запись