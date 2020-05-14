14 Май 2020 2020-05-14T09:35:32+03:00

Во время самоизоляции на Среднем Урале стало меньше аварий Фото: Алексей БУЛАТОВ

Но при этом аварийность на дорогах продолжает оставаться высокой

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Благодаря введенному в Свердловской области режиму самоизоляции, на трассах и дорогах региона стало происходить меньше ДТП. Об этом во время пресс-конференции заявил начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Алексей Кисляков.

- Стало меньше аварий, соответственно, и меньше раненых и погибших. Конечно, это все связано с введенными ограничениями. Тем не менее, количество ДТП продолжает оставаться высоким, - отметил Алексей Кисляков. – Основные причины – несоблюдение очередности на перекресток, выезд на встречку, а также вождение в нетрезвом виде. Доля последних – 13%.

При этом сотрудники ГИБДД еженедельно проводят рейды и тотальные проверки на территории всей Свердловской области. С начала года полицейские провели больше 800 таких спецмероприятий.

За это время больше 3,5 тысяч водителей были привлечены к административной ответственности за пьяную езду. Еще 533 поймали на этом повторно, поэтому теперь им грозит уголовное дело. Еще больше тысячи водителей отказались от медосвидетельствования.

ИСТОЧНИК KP.RU