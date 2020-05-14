2020-05-14T07:15:55+03:00
Общество

На Урале клещи покусали больше семи тысяч человек

31% от всех пострадавших – жители Екатеринбурга
Мария Трапезникова
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На Урале клещи покусали больше семи тысяч человекНа Урале клещи покусали больше семи тысяч человекФото: Алексей БУЛАТОВ
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По данным регионального Роспотребнадзора на 12 мая, с начала весны в Свердловской области клещи покусали 7 183 человека. Это на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года (6 741). Среди детей до 17 лет зарегистрировано 2 010 случаев укусов клещей (1 378 человек в прошлом году).

- Случаи зарегистрированы в 59 районах области. Наибольшее количество зарегистрировано в Слободо-Туринском районе, Тугулымском ГО, Пышминском ГО, Талице, Байкалово, Каменске-Уральском, Верхотурье и Березовском, - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

В Екатеринбурге от укуса клещей пострадали 2 218 человек (31% от всех укушенных). В больницы с предварительным диагнозом «клещевой энцефалит» было госпитализировано девять человек, включая шесть детей. С диагнозом «клещевой боррелиоз» - 18 человек, включая 9 детей.

В этом году в Свердловской области запланировано обработать от клещей порядка 12,2 тысяч гектаров. На сегодня уже продезинфицировано 673 гектара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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