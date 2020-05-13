13 Май 2020 2020-05-13T18:51:38+03:00

Педагоги на дистанте получают такую же зарплату как при обычном графике работы Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге педагоги на дистанте получают такую же зарплату как при обычном графике работы. За апрель средний заработок работников сферы образования составил больше 44 тысяч. Об этом рассказали в Департаменте образования Администрации города Екатеринбурга. Тамм отметили, что средства получены из бюджета Свердловской области и выплачены в полном объёме.

- За апрель 2020 года средний заработок педагогов в муниципальных образовательных организациях, подведомственных Департаменту образования, составил 44 тысячи 628,34 рубля, что не ниже средней заработной платы за март 2020 года (44 тысячи 347,74 рубля) и даже немного выше целевого показателя средней зарплаты педагогических работников, установленного соглашением о предоставлении субвенции на дошкольное и общее образование (43 тысячи 841,64 рубля), - рассказали в пресс-службе администрации города.

В администрации города добавили, что Департамент образования не давал никаких распоряжений по заключению дополнительных соглашений, касающихся перевода на дистанционное обучение и установлении заработной платы в размере должностных окладов.

По вопросам снижения заработной платы можно обращаться на Горячую линию министерства образования и молодёжной политики Свердловской области по номеру 312-00-04 (добавочный номер 050, 051).

ИСТОЧНИК KP.RU