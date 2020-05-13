2020-05-13T17:26:22+03:00
Общество

Дистанционно отменить поездку в дальнем следовании можно до 1 июля

Холдинг «РЖД» увеличивает срок действия услуги дистанционного возврата неиспользованных проездных документов для пассажиров в дальнем следовании
Поделиться:
Для возврата электронных билетов необходимо воспользоваться веб-ресурсами, посредством которых они были оформленыДля возврата электронных билетов необходимо воспользоваться веб-ресурсами, посредством которых они были оформленыФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Холдинг «РЖД» увеличивает срок действия услуги дистанционного возврата неиспользованных проездных документов для пассажиров в дальнем следовании. Такое решение обусловлено действием в отдельных субъектах РФ ряда ограничительных мер, введенных из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

Теперь вернуть неиспользованные билеты дистанционно можно на поезда, отправляющиеся до 1 июля 2020 года включительно (ранее – до 1 июня включительно).

Для этого пассажир может обратиться в Единый информационно-сервисный центр ОАО «РЖД» (ЕИСЦ) по телефону 8-800-775-00-00 и заявить о своем желании отменить поездку. Оператор ЕИСЦ зафиксирует данные пассажира, реквизиты поездки и согласует с пассажиром пункт продажи, в котором в течение полугода он сможет при наличии оригинала проездного документа получить обратно денежные средства за отмененную поездку. Вернуть неиспользованный билет в кассу вместо пассажира также смогут близкие ему люди на основании простой письменной доверенности.

Для возврата электронных билетов необходимо воспользоваться веб-ресурсами, посредством которых они были оформлены.

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За соблюдением санэпидмер в открываемых организациях будет следить спецгруппа, которую соберет губернатор
В Свердловской области выбрали название для Единой социальной карты
В Екатеринбурге педагоги на дистанте получают такую же зарплату как при обычном графике работы
В Свердловской области продлили предупреждение об аномальной жаре
На Урале задержали браконьера, перевозившего в лодке туши косули и бобра
Дистанционно отменить поездку в дальнем следовании можно до 1 июля
Ловец покемонов Соколовский станет участником нового реалити-шоу
В Екатеринбурге с начала года из окон квартир выпало семь детей
Стало известно, когда свердловчанам разрешат гулять и заниматься спортом
Стало известно, когда в Свердловской области откроются торговые центры
Как будут работать кафе в Екатеринбурге и Свердловской области с 19 мая 2020 года
В Екатеринбурге будут судить мужчину пытавшегося продать немаркированные сигареты на 4,7 миллиона рублей
Экс-чиновница «государство не просило вас рожать» рассказала о дружбе с Алиной Кабаевой
«Были покушения»: Поклонская рассказала, почему держит личную жизнь в тайне
Большинство заболевших COVID-19 свердловчан заразились внутри семьи
Доктор Мясников: нынешний коронавирус – учения, новая пандемия поразит две трети человечества