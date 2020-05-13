2020-05-13T16:01:33+03:00
Общество

В Екатеринбурге будут судить мужчину пытавшегося продать немаркированные сигареты на 4,7 миллиона рублей

Табачные изделия в 70 коробках он заказал из Москвы
Алина СУРИНА
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Обвиняемый у неизвестного купил для продажи больше 35 тысяч пачек немаркированных табачных изделийОбвиняемый у неизвестного купил для продажи больше 35 тысяч пачек немаркированных табачных изделийФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге будут судить мужчину пытавшегося продать немаркированные сигареты на 4,7 миллиона рублей. По версии следствия, в ноябре прошлого года обвиняемый у неизвестного купил больше 35 тысяч пачек немаркированных табачных изделий. 70 коробок с сигаретами мужчина заказал из Москвы и получил почтовым грузом, который ему доставила транспортная компания.

- Во время получения груза и погрузки его в автомобиль марки «Газель» незаконные действия обвиняемого были пресечены сотрудниками правоохранительных органов, который изъяли незаконный груз, - рассказал ив прокуратуре Свердловской области.

Позднее в торговом павильоне, в котором работал обвиняемый, также нашли немаркированные специальными марками табачные изделия. Уголовное дело направлено прокуратурой в суд. Мужчину обвиняют по статье «приобретение, хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в особо крупном размере». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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