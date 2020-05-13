«Были покушения»: Поклонская рассказала, почему держит личную жизнь в тайне

13 Май 2020 2020-05-13T15:38:36+03:00

Наталья Поклонская до сих пор боится за жизнь родных Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

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Бывший прокурор Крыма и нынешний депутат Государственной думы Наталья Поклонская в свежем интервью Дмитрию Гордону рассказала о покушениях на нее во время работы прокурором на российском полуострове.

В тот период ее дочь пытались убить, это Поклонская связывает со своей работой. Покушение она расценивает, как низкий поступок.

- Мои бандиты, с которыми я всю жизнь работали в прокуратуре, до такого не опускались, - уточнила Наталья Поклонская, слова которой приводит KP.ru.

Депутат Госдумы признается, что и ее саму пытались убить. Поэтому она до сих пор боится за свою жизнь, и жизнь своих родных. Это стало причиной, по которой Поклонская держит личную жизнь в тайне.

ИСТОЧНИК KP.RU