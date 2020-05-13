«Были покушения»: Поклонская рассказала, почему держит личную жизнь в тайне
Бывший прокурор Крыма и нынешний депутат Государственной думы Наталья Поклонская в свежем интервью Дмитрию Гордону рассказала о покушениях на нее во время работы прокурором на российском полуострове.
В тот период ее дочь пытались убить, это Поклонская связывает со своей работой. Покушение она расценивает, как низкий поступок.
- Мои бандиты, с которыми я всю жизнь работали в прокуратуре, до такого не опускались, - уточнила Наталья Поклонская, слова которой приводит KP.ru.
Депутат Госдумы признается, что и ее саму пытались убить. Поэтому она до сих пор боится за свою жизнь, и жизнь своих родных. Это стало причиной, по которой Поклонская держит личную жизнь в тайне.
ИСТОЧНИК KP.RU