2020-05-13T15:28:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Доктор Мясников: нынешний коронавирус – учения, новая пандемия поразит две трети человечества

Известный врач рассказал об эпидемии COVID-19 эксклюзивно для kp.ru
Лев ИСТОМИН
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Главный врач городской клинической больницы им. Жадкевича Александр Мясников во время пресс-конференции. Фото: Сергей Фадеичев/ТАССГлавный врач городской клинической больницы им. Жадкевича Александр Мясников во время пресс-конференции. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Мир накрыла пандемия коронавируса, однако в России паники среди населения нет. По словам известного доктора Александра Мясникова, нынешняя эпидемия COVID-19 – всего лишь разминка, страшная и куда более масштабная угроза - впереди. Мир ждет новая эпидемия, во время которой нынешние меры безопасности не помогут.

ПРОМОРГАЛИ ВИРУС

По всей видимости, СПИД, туберкулез и другие куда более привычные вирусы - это те болезни, с которыми общество примирилось. Сейчас в год в мире СПИДом заражается 1,5 миллиона человек, 800 тысяч умирает, а еще недавно – был миллион. Сейчас с этим заболеванием ситуация в мире ухудшится, потому что будет меньше лекарств, так как их скупают на черном рынке для лечения коронавируса.

Общая изоляция – это реакция медиков и власти на неизвестную опасную инфекцию. Сначала коронавирус не приняли всерьез, и вирус стал распространяться по миру. В том же Ухане сразу был введен карантин, но 5 миллионов человек успели разъехаться, чтобы праздновать Новый год вне дома.

А вот в США упустили начало пандемии COVID-19 из-за того, что Агентство по контролю за лекарствами не выдало разрешение на массовое тестирование. Там были просто не в курсе, что началось распространение вируса. Во многих странах среагировали поздно. Мир оказался не готов к пандемии коронавируса. Об этом пишет издание KP.ru.

КОРОНАВИРУС МОГЛИ ПРОСТО НЕ ЗАМЕТИТЬ

В 21 веке коронавирус приходит уже в третий раз: в 2002 году, в 2012-м и в 2019 году. Ну, заболело три миллиона человек гриппом, так каждый год бывает, триста тысяч смертей по миру. Коронавирус могли просто не заметить.

Если бы СМИ не ухватились за эту тему, а потом не подключились вирусологи, то и сейчас не заметили бы. Считаю, что нынешняя эпидемия – учения перед грядущими серьезными пандемиями.

По мнению ученых, это будет эпидемия свиного гриппа, начнется она в Бразилии. Вирус разнесется по миру самолетами. После этого этой инфекцией переболеет две трети человечества.

Вакцины нет, лекарства нет. В итоге, цена такой эпидемии – 65 жизней и 700 миллиардов долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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