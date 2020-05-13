13 Май 2020 2020-05-13T13:11:09+03:00

На Урале «черных лесорубов», уничтоживших деревья на девять миллионов, отправили под суд Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В Шалинском районе Свердловской области под суд отправили пятерых жителей поселка Староуткинск, которых обвиняют в семи незаконных рубках леса. С мая по ноябрь прошлого года они приобрели топора, бензопилы и две радиостанции и незаконно вырубили деревья, которые росли на территории Шалинского лесничества.

- В результате каждого преступления РФ причинен ущерб в особо крупном размере, - заметили в пресс-службе региональной прокуратуры. – Общий объем вырубленных деревьев – больше 218 кубометров. Ущерб составил 9,3 миллиона рублей.

Органы следствия наложили арест на грузовые машины, которые принадлежали банде «черных лесорубов» - в общем, на сумму больше 2,8 миллионов. На них заведено уголовное дело и направлено в суд. Теперь им грозит до семи лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU