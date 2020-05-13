Полмиллиона московских мигрантов остались без денег

13 Май 2020 2020-05-13T12:52:34+03:00

Если не принять меры, то столицу ждет «социальная напряженность»

Изменить размер текста: A A

Больше половины мигрантов, которые живут в Москве, лишились заработка, а большая их часть осталась без средств к существованию. Такие данные эксперты Центра региональных исследований и урбанистики ИПЭИ РАНХиГС передали в Правительство РФ.

По мнению аналитиков, сложившая ситуация может спровоцировать резкий рост преступности среди приезжих, поэтому необходимо принимать срочные меры.

Согласно опросу, 32% москвичей потеряли работу, либо находятся в неоплачиваемом отпуске, а среди столичных мигрантов этот показатель находится на уровне 54%. Среди местных жителей без средств к существованию остались 17%, а среди мигрантов – 32%. Об этом пишет издание NEWS.ru.

С учетом того, что в Москве постоянно проживает 1,5 миллиона мигрантов, то без денег в городе остались порядка полумиллиона человек, у многих нет жилья, они не получают бесплатную медицинскую помощь.

Еще один опасный момент: многие мигранты живут по нескольку человек в одной квартире, что резко повышает риск заболевания коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU