2020-05-13T12:52:34+03:00
Общество

Полмиллиона московских мигрантов остались без денег

Если не принять меры, то столицу ждет «социальная напряженность»
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
Многие мигранты остались без денегМногие мигранты остались без денегФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Больше половины мигрантов, которые живут в Москве, лишились заработка, а большая их часть осталась без средств к существованию. Такие данные эксперты Центра региональных исследований и урбанистики ИПЭИ РАНХиГС передали в Правительство РФ.

По мнению аналитиков, сложившая ситуация может спровоцировать резкий рост преступности среди приезжих, поэтому необходимо принимать срочные меры.

Согласно опросу, 32% москвичей потеряли работу, либо находятся в неоплачиваемом отпуске, а среди столичных мигрантов этот показатель находится на уровне 54%. Среди местных жителей без средств к существованию остались 17%, а среди мигрантов – 32%. Об этом пишет издание NEWS.ru.

С учетом того, что в Москве постоянно проживает 1,5 миллиона мигрантов, то без денег в городе остались порядка полумиллиона человек, у многих нет жилья, они не получают бесплатную медицинскую помощь.

Еще один опасный момент: многие мигранты живут по нескольку человек в одной квартире, что резко повышает риск заболевания коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Урале «черных лесорубов», уничтоживших деревья на девять миллионов, отправили под суд
Школьники старших классов могут сами подключиться к Tele2
Искали нарушителей масочного режима: в Екатеринбурге прошел рейд по автобусам
Полмиллиона московских мигрантов остались без денег
Открыто движение поездов по новому третьему пути на участке Косулино – Баженово Свердловской железной дороги
Когда начнутся летние каникулы у школьников в Свердловской области: отвечает министр образования Юрий Биктуганов
На Урале в реку выбросили 300 бутылок с просроченной газировкой
В министерстве образования Свердловской области рассказали, когда детские сады снова откроются
С шашлыками и на даче: как уральцы проводили майские праздники
Уральские военные продезинфицируют госпиталь ветеранов войн, где нашли заболевших COVID-19
Пенсионный фонд объяснил, какие семьи с детьми в Свердловской области могут получить и ежемесячную выплату в 5 тысяч и единовременную в 10 тысяч
В Свердловской области за апрель 64 тысяч семей с детьми до 3 лет получили 5 тысяч рублей помощи от государства