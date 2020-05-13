Искали нарушителей масочного режима: в Екатеринбурге прошел рейд по автобусам

13 Май 2020 2020-05-13T12:57:17+03:00

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Сегодня днем сотрудники муниципальной транспортной инспекции вместе с ГИБДД провели рейд в общественном транспорте Екатеринбурга. Специалисты искали нарушителей масочного режима – как среди пассажиров, так и среди водителей. По словам инспекторов ГИБДД, хулиганы были только по началу, когда указ только вступал в силу, а сейчас практически все находится в автобусах в масках и перчатках. Но на особо «упертых» все равно составляют протоколы.

Такие рейды проводятся регулярно после введения в регионе масочного режима. Напомним, он действует до 18 мая. А все перевозчики, которые пускают в салон пассажиров без масок, отстраняются от работы.

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

- Мы документируем, фиксируем на фото и видео все случаи нарушений губернаторского указа и передаем в Комитет по транспорту администрации Екатеринбурга, который уже принимает меры воздействия на нерадивых перевозчиков, - рассказал ведущий специалист муниципальной транспортной инспекции Андрей Пахомов.

Напомним, масочной режим подразумевает собой обязательное ношение защитной маски в общественном транспорте и любом закрытом помещении. Нарушение влечет за собой штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU