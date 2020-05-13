Открыто движение поездов по новому третьему пути на участке Косулино – Баженово Свердловской железной дороги

13 Май 2020 2020-05-13T12:44:15+03:00

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На участке Косулино – Баженово Свердловской железной дороги (на главном ходу Транссиба) открыто движение поездов по новому третьему пути. Проект «Строительство третьего электрифицированного пути на участке Косулино – Баженово», включающий 21,7 км главных и 40,2 км станционных путей, реализуется за счет инвестиционной программы ОАО «РЖД». Полностью весь комплекс работ планируется завершить в 2021 году.

Участок Косулино – Баженово расположен на подходе к Екатеринбургскому железнодорожному узлу, на одном из самых напряженных направлений Екатеринбург – Тюмень со значительными размерами грузового и пассажирского движения. Ввод в эксплуатацию дополнительного электрифицированного пути и необходимое развитие инфраструктуры позволят значительно повысить пропускную способность и эффективность работы станций. Ранее участок Косулино – Баженово являлся барьерным местом для пропуска перспективного вагонопотока нефтехимических грузов с севера УрФО, а также транзитных тяжеловесных и длинносоставных поездов из регионов Кузбасса к портам северо-запада.

Реализация проекта началась в 2014 году. Строительные работы велись в три этапа со сдачей в эксплуатацию каждого отдельного перегона с ограничивающими его станциями. На первом этапе был построен третий путь на перегоне Баженово – Мезенский, проведена реконструкция станции Мезенский с укладкой дополнительных станционных путей и стрелочных переводов, усилением системы электроснабжения. Далее аналогичные работы были проведены на перегоне Мезенский – Гагарский и станции Гагарский. На заключительном этапе третий путь был уложен на перегоне Косулино – Гагарский, проведена реконструкция станции Косулино.

Также в рамках проекта был возведен автодорожный путепровод через пути на станции Гагарский. Одновременно с открытием движения автотранспорта по путепроводу был закрыт находящийся рядом железнодорожный переезд, что позволило исключить пересечение в одном уровне автомобильной и железной дорог и повысить безопасность движения.