2020-05-13T12:34:57+03:00
Происшествия

На Урале в реку выбросили 300 бутылок с просроченной газировкой

Сейчас прокуратура проводит проверку и ищут виновных
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба региональной прокуратурыФото: пресс-служба региональной прокуратуры
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В Нижнем Тагиле, что в Свердловской области, в реку Тагил неизвестные сбросили порядка 300 пластиковых бутылок с просроченной газировкой. Этим заинтересовалась Межрайонная природоохранная прокуратура и решила провести проверку. Представители ведомства выехали к реке, чтобы осмотреть «место происшествия».

- Установлено, что на обочине грунтовой дороги, ведущей от поселка Евстюниха в сторону этнопарка «Ермаково городище» в водоохранной зоне реки Тагил неустановленными лицами допущен сброс отходов – пластиковых бутылок с просроченной газировкой, в количестве не меньше 300 штук, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Кроме того, в ста метрах от места специалисты обнаружили еще одну свалку, только уже с бытовым мусором и строительными отходами. Сейчас прокуратура проводит проверку, выясняет, кому принадлежат земельные участки со свалками, и ищет виновных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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