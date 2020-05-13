2020-05-13T11:59:46+03:00
Общество

С шашлыками и на даче: как уральцы проводили майские праздники

Каждый пятый в выходные ездил на такси, так как считал, что это самый безопасный способ передвижения
Мария Трапезникова
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Сервис заказа такси «Ситимобил» решил выяснить, как жители Екатеринбурга провели майские праздникиСервис заказа такси «Ситимобил» решил выяснить, как жители Екатеринбурга провели майские праздникиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сервис заказа такси «Ситимобил» решил выяснить, как жители Екатеринбурга провели майские праздники. В опросе приняли участие порядка 1 700 человек. Оказалось, что больше трети горожан ответственно отнеслись к самоизоляции и остались дома. А вот почти 40% жителей решили провести выходные на даче. Пятая же часть опрошенных отправились в гости к друзьям и близким.

- Почти каждый третий опрошенный не смог отказаться от любимой майской традиции – шашлыков. Среди екатеринбуржцев ее поддержали больше половины жителей, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе сервиса такси. – Надеемся, что они все же соблюдали социальную дистанцию.

Но вместе с тем уральцы очень боятся заразиться коронавирусом – это показали ответы 37% опрошенных. Чуть больше половины екатеринбуржцев хотели бы на праздники отправиться на дачу или в лес. Только пятая часть хотела бы провести выходные за границей.

- Каждый пятый житель столицы Урала считает наиболее безопасным способом передвижения во время карантина такси, - добавили в пресс-службе. – При этом больше 30% опрошенных предпочитают передвигаться по городу пешком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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