У уральца забрали права из-за 13 неоплаченных штрафов

13 Май 2020 2020-05-13T08:15:06+03:00

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У жителя Каменска-Уральского забрали водительские права из-за 13 неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения. Мужчина задолжал ГИБДД порядка 12,5 тысяч рублей. И добровольно погашать сумму не планировал.

- Тогда судебным приставом-исполнителем были применены меры принудительного характера – ограничение в специальном праве на управление ТС, а также взыскание денег с должника, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

И тогда после этих крайних мер мужчина все-таки поспешил оплатить все накопленные штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU