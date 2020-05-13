У уральца забрали права из-за 13 неоплаченных штрафов
Мужчина задолжал 12,5 тысяч рублей
У уральца забрали права из-за 13 неоплаченных штрафовФото: Олег ЗОЛОТО
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У жителя Каменска-Уральского забрали водительские права из-за 13 неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения. Мужчина задолжал ГИБДД порядка 12,5 тысяч рублей. И добровольно погашать сумму не планировал.
- Тогда судебным приставом-исполнителем были применены меры принудительного характера – ограничение в специальном праве на управление ТС, а также взыскание денег с должника, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.
И тогда после этих крайних мер мужчина все-таки поспешил оплатить все накопленные штрафы.
ИСТОЧНИК KP.RU