Под Екатеринбургом экс-управляющего детдома обвиняют в краже миллиона рублей

13 Май 2020 2020-05-13T07:45:10+03:00

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В Березовском под суд отправили 46-летнего жителя Екатеринбурга, которого обвиняют в краже миллиона рублей. Мужчина с апреля 2018 года работал в местном детском доме сначала механиком, а затем – юрконсультантом и контрактным управляющим. В то же время на лицевой счет социально-реабилитационного центра поступили 1,2 миллиона рублей из областной казны для того, чтобы починить отопление. И тогда мужчина решил украсть эти деньги.

- Он нашел двух граждан, которые зарегистрировались в качестве ИП и открыли лицевые счета, управление которыми передали обвиняемому. В июле-августе 2018 года детдом заключил договоры с этими двумя компаниями, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Чтобы придать видимость работе, мужчина подыскал субподрядчика, который выполнил определенный объем работ на сумму в 310 тысяч рублей, но, фактически, мужчина заплатил ему чуть больше 100 тысяч.

Однако основной объем работ по ремонту отопления в детдоме выполнен не был, подрядчики получили деньги и ушли. Часть из похищенных денег (513 тысяч) мужчина в целях их легализации успел обналичить через банкоматы. На него завели дело и направили в Березовский суд.

ИСТОЧНИК KP.RU