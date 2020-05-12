В Екатеринбурге коктейлями Молотова закидали фитнес-клуб Iron Gym

12 Май 2020 2020-05-12T19:17:14+03:00

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В Екатеринбурге вчера ночью закидали коктейлями Молотова фитнес-клуб Iron Gym на улице Высоцкого в Кировском районе. Неизвестный разбил окно и бросил внутрь помещения бутылку с зажигательной смесью. После того как помещение загорелось, там сработала сигнализация. Об этом сообщает издание «Лампа». Инцидент подтвердили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

- В данный момент по данному факту организована доследственная проверка, организованы мероприятия по поиску подозреваемого. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

На место выезжали сотрудники полиции. Как сообщает издание «Лампа» на место выезжали также сотрудники ЧОПа, охраняющие помещение. Задержать поджигателя не удалось. Подозреваемого в поджоге сейчас ищет полиция.

В фитнес-клуб Iron Gym обещали прокомментировать ситуацию позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU