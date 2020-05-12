2020-05-12T14:54:48+03:00
Происшествия

«Забирали все до копейки»: на Урале супружеская пара год жила за счет пенсий своих бабушек

За 11 месяцев они забрали у пенсионерок 397 тысяч рублей
Мария Трапезникова
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На Урале супружеская пара год жила за счет пенсий своих бабушекНа Урале супружеская пара год жила за счет пенсий своих бабушекФото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Качканаре, что в Свердловской области, поймали супружескую пару, которая почти год жила за счет пенсий своих бабушек. В полиции узнали об этом от самих пенсионерок, которые объяснили, что раньше не могли позвонить просто потому, что у них не было телефонов.

В квартире, где жили бабушки, были антисанитарные условия: сами себя обслуживать они не могли и питались тем, что «принесут добрые люди».

- Хищения совершал 33-летний муж внучки одной из потерпевших. Начиная с 2019 года он приходил к женщинам почти каждый месяц в день пенсии и забирал все деньги – а это около 40 тысяч рублей, в редких случаях оставлял им около двух тысяч, - рассказали в пресс-группе ГУ МВД по Свердловской области.

Идею предложила его жена, которая была внучкой одной из бабушек. В ходе расследования полицейские установили 11 таких эпизодов. Сумма ущерба составила порядка 397 тысяч рублей. На супругов завели уголовное дело и направили в Качканарский суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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