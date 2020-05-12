Уральцу за драку с полицейским грозит до пяти лет тюрьмы

12 Май 2020 2020-05-12T14:36:34+03:00

Мужчина набросился на инспектора ДПС с кулаками, когда его машину оставили за пьяную езду Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мужчина набросился на инспектора с кулаками, когда его машину остановили за пьяную езду

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В Пригородном районе Свердловской области под суд отправили 29-летнего жители села Николо-Павловское, которого обвиняют в избиении полицейского. Инцидент произошел в начале марта этого года.

Инспекторы ДПС патрулировали трассу Николо-Павловское – Алапаевск, как вдруг заметили машину «ВАЗ», водитель которой был пьян. Требования остановиться мужчина проигнорировал и попытался скрыться, но вскоре застрял в поле.

- На требование полицейских выйти из машины и водитель, ни пассажир, которые были пьяны, не отреагировали. А пассажир набросился с кулаками на одного из инспекторов, ударив по рукам и ногам, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. – Полицейский получил ссадины.

Мужчина свою вину признал и раскаялся в содеянном. Он объяснил, что если бы был трезв, то не стал бы драться с полицейским. Он также заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке. Уголовное дело направлено в Пригородный районный суд. Теперь хулигану грозит до пяти лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU