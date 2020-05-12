2020-05-12T14:18:32+03:00
Общество

Уральские застройщики подарили медикам скорой помощи защитные костюмы на семь миллионов

Первую партию получили сотрудники Станции скорой помощи имени Капиноса в Екатеринбурге
Мария Трапезникова
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Уральские застройщики подарили медикам скорой помощи защитные костюмы на семь миллионов рублейУральские застройщики подарили медикам скорой помощи защитные костюмы на семь миллионов рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Крупные застройщики, входящие в Ассоциацию строителей Урала, направили больше семи миллионов рублей на средства защиты для врачей скорой помощи Екатеринбурга. Сегодня, 12 мая, сотрудники Станции скорой помощи имени В. Ф. Капиноса получили первую партию благотворительности из тысячи одноразовых защитных костюмов.

Вторая партия в количестве семи тысяч штук будет передана до 18 мая. Кроме того, застройщики приобретут для медиков защитные комплекты инфекционистов, более прочные и плотные. В общей сложности медики получат в помощь больше 20 тысяч костюмов.

- Врачи скорой помощи имени В. Ф. Капиноса находятся в так называемой «красной зоне» работы с заболевшими COVID-19, медики подвержены высокому риску заражения, а значит средства защиты – это самое необходимое для них сегодня, - объяснил президент Ассоциации Вячеслав Трапезников.

На сегодняшний день по вызовам с подозрением на коронавирус в Екатеринбурге работают 17 бригад скорой помощи – семь машин на подстанции №15 в Академическом и 10 машин на подстанции №7 на Сортировке. Однако дефицит средств защиты есть и в других бригадах СМП.

- В защите от вируса нуждаются и все остальные бригады СМП, работающие в городе. Они выезжают к пациентам, статус которых в отношении коронавируса в большинстве случаев не известен. Считаю неправильным игнорировать данный факт, - отметил главврач Станции скорой помощи имени Капиноса Игорь Пушкарев.

В проекте помощи медикам приняли участие крупные застройщики Екатеринбурга – «Стройтэек», PRINZIP, «Проспект Девелопмент», «Ривьера Инвест Екб», «Первостроитель», «Брусника», «ЕКБ-Строй-Инвест».

ИСТОЧНИК KP.RU

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