2020-05-12T12:28:08+03:00
Происшествия

За сутки на реках и прудах Среднего Урала погибли три человека

Сейчас выясняются обстоятельства всех трех трагедий
Мария Трапезникова
Поделиться:
За сутки на реках и прудах Среднего Урала погибли три человекаЗа сутки на реках и прудах Среднего Урала погибли три человекаФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
Изменить размер текста:

За минувшие сутки на реках и прудах Свердловской области погибли три человека, в том числе и один ребенок. 11 мая, в вокресенье, на пруду поселка Сарапулка, что под Березовским, на рыбалке утонул пенсионер. Тогда же в поселке Малая Тавра в Артинском ГО в реке утонул восьмилетний ребенок. А в Нижнем Тагиле, в пожарном водоеме, на территории коллективного сада погиб мужчина.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области, в настоящий момент обстоятельства всех трех трагедий выясняются.

- Несмотря на действующий режим самоизоляции, в установившиеся жаркие дни, десятки горожан выезжают на отдых к водоемам. Не все граждане прислушиваются к рекомендациям сотрудников МЧС и полиции, которые ежедневно организуют рейды по берегам и призывают оставаться дома, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

На воде нужно всегда соблюдать правила безопасности: рыбакам в лодках нужно находиться в спасательном жилете, а детям не оставаться на берегу без присмотра взрослых.

Спасатели напоминают, что купаться можно только тогда, когда вода прогреется до температуры, не ниже +18…+19. Лучше всего это делать на разрешенных пляжах, которых в Свердловской области пока что нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Более 1000 офисов ВТБ начали обслуживание клиентов на этой неделе
Уралец, обвиняемый в убийстве гражданской жены у здания суда, останется в СИЗО до середины августа
С начала февраля медики проверили на COVID-19 146 тысяч свердловчан
«Забирали все до копейки»: на Урале супружеская пара год жила за счет пенсий своих бабушек
Уральцу за драку с полицейским грозит до пяти лет тюрьмы
Уральские застройщики подарили медикам скорой помощи защитные костюмы на семь миллионов
За майские праздники на свердловский трассах поймали 229 пьяных водителей
Уральский приборостроительный завод прокомментировал смертельный пожар в Питере, где загорелся аппарат ИВЛ
«Это издевательство какое-то»: екатеринбуржцы во время самоизоляции массово пошли закрывать больничные
За сутки на реках и прудах Среднего Урала погибли три человека
ВТБ предоставил первые льготные оборотные кредиты системообразующим организациям
В Екатеринбурге волонтеры вскрыли стену, чтобы вытащить застрявшую в вентиляции кошку
Когда в Екатеринбурге и Свердловской области начнется массовое тестирование на коронавирус: отвечает специалист
Три маски на весь магазин: в Екатеринбурге нашли алкомаркет, который нарушал требования Роспотребнадзора