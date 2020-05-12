За сутки на реках и прудах Среднего Урала погибли три человека

12 Май 2020 2020-05-12T12:28:08+03:00

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За минувшие сутки на реках и прудах Свердловской области погибли три человека, в том числе и один ребенок. 11 мая, в вокресенье, на пруду поселка Сарапулка, что под Березовским, на рыбалке утонул пенсионер. Тогда же в поселке Малая Тавра в Артинском ГО в реке утонул восьмилетний ребенок. А в Нижнем Тагиле, в пожарном водоеме, на территории коллективного сада погиб мужчина.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области, в настоящий момент обстоятельства всех трех трагедий выясняются.

- Несмотря на действующий режим самоизоляции, в установившиеся жаркие дни, десятки горожан выезжают на отдых к водоемам. Не все граждане прислушиваются к рекомендациям сотрудников МЧС и полиции, которые ежедневно организуют рейды по берегам и призывают оставаться дома, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

На воде нужно всегда соблюдать правила безопасности: рыбакам в лодках нужно находиться в спасательном жилете, а детям не оставаться на берегу без присмотра взрослых.

Спасатели напоминают, что купаться можно только тогда, когда вода прогреется до температуры, не ниже +18…+19. Лучше всего это делать на разрешенных пляжах, которых в Свердловской области пока что нет.

ИСТОЧНИК KP.RU