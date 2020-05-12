Когда в Екатеринбурге и Свердловской области начнется массовое тестирование на коронавирус: отвечает специалист

12 Май 2020 2020-05-12T14:52:00+03:00

На частные лаборатории уже сейчас легла нагрузка при исследовании на COVID-19 в три раза больше запланированной

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О том, как частные лаборатории проводят тестирование жителей Свердловской области на COVID-19, сегодня, 12 мая, рассказали в федеральной сети лабораторий Ситилаб, которая участвует в этом. Так, ее сотрудники с начала пандемии выявили уже 254 человека с подтвердившимся диагнозом.

- Мы тестируем, как лаборатория первого уровня. Сомнительные результаты отправляются в лаборатории Роспотребнадзора, подаются в референс-центр, - говорит Александр Соловьев, руководитель лабораторных проектов федеральной сети лабораторий Ситилаб. - По факту на сегодня наша лаборатория не участвует в бесплатном тестировании населения. Стоимость тестирования - 1600 рублей. Это выполнение самого исследования, плюс взятие биоматериала. В процедурный кабинет в день около 20 человек за тестированием обращаются.

Cпециалисты частных лабораторий отмечают, что сейчас всех желающих тестировать нельзя из-за большой нагрузки на лаборатории, но они не исключают, что скоро в Свердловской области может запуститься и массовое тестирование на COVID-19.

- Сейчас мы реалистично оцениваем этот момент, как конец мая, начало июня. Здесь мы все зависим от скорости получения регистрационных удостоверений. А дальше от того, как сработают торговые цепочки обеспечительные, - добавляет Александр Соловьев. - В нашей лаборатории в Екатеринбурге в три раза мы вышли за пределы своей мощности. Мы думали 300-350 тестов в сутки сможем выполнять. По факту за счет колоссальной нагрузки на персонал... мы на 9 мая более 1000 тестов в сутки выполняли. Даже если 10% населения области обследовать, то 125 тысяч только екатеринбуржцев надо обследовать.

ИСТОЧНИК KP.RU