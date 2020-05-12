В Екатеринбурге закрывают на ремонт улицу рядом с ЖД вокзалом

12 Май 2020 2020-05-12T10:41:24+03:00

Ограничения будут действовать с 22 по 25 мая

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В Екатеринбурге, рядом с ЖД вокзалом, на несколько дней закроют движение по улице Тагильской, в районе дома №69. Ограничения продлятся с 22:00 22 мая до 6:00 25 мая.

- Акционерное общество «Газмонтаж» на участке будет строить газопровод, - уточнили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Строители просят местных жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам. А водителей – обращать внимание на новые знаки и указатели, а также заранее планировать маршрут, рассчитывая время.

Фото: Яндекс.Карты

ИСТОЧНИК KP.RU