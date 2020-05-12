2020-05-12T10:24:37+03:00
Происшествия

Подняли «на уши» весь отдел полиции: в Екатеринбурге нашли шестилетнего мальчика, пропавшего с детской площадки

Ребенка на ночь «приютила» у себя чужая семья
Мария Трапезникова
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В Екатеринбурге нашли шестилетнего мальчика, пропавшего с детской площадкиВ Екатеринбурге нашли шестилетнего мальчика, пропавшего с детской площадкиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Поздно вечером, около 22:20, в дежурную часть отдела полиции №13 УМВД России по Екатеринбургу поступило тревожное сообщение о пропаже шестилетнего мальчика. Звонила мама ребенка, которая рассказала, что ее сын сам гулял на детской площадке у дома по улице Инженерная. Около 21:00 она выглянула в окно и не увидела сына. Она пыталась сама найти мальчика, но не смогла – и позвонила в полицию.

- По сигналу «тревога» был поднят весь личный состав отдела полиции №13, а также комплексные силы полиции – ППСП и ДПС. Силовики прочесывали все улицы, парки, водоем и подъезды домов района, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Утром поиски продолжились. Мальчика отыскали у подъезда дома на улице Черняховского – он, как ни в чем не бывало, отправился на прогулку. И маму, и ее сына доставили в отдел полиции для разбирательств.

Оказалось, что минувшим вечером мальчик играл на детской площадке вместе с четырехлетней девочкой, которая была там с мамой. Около 21:00 женщина с дочкой решили пойти домой и разрешили мальчику пойти с ними.

- После этого женщина уложила обоих детей спать у себя дома. А утром мальчишка ушел гулять во двор. Как оказалось, женщина жила в этом же подъезде, где пропал ребенок, но ночью квартиру полицейским не открыла, - добавили в пресс-группе. – Обе семьи благополучные, на учете не состоят и раньше никогда друг с другом не были знакомы.

Тем не менее, полицейские провели беседу с обеими семьями. Маму шестилетнего мальчика привлекли к административной ответственности за позднее обращение о розыске ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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