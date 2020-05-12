2020-05-12T09:38:43+03:00
Происшествия

В закрытом уральском городе бизнесмена поймали на краже 2,8 миллионов

Он вводил в рабочую программу ложные документы и таскал деньги из кассы
Мария Трапезникова
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В закрытом уральском городе бизнесмена поймали на краже 2,8 миллионовВ закрытом уральском городе бизнесмена поймали на краже 2,8 миллионовФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В закрытом Новоуральске, что в Свердловской области, владельца магазина бытовой техники поймали на краже 2,8 миллионов рублей. На него завели уголовное дело за растрату. Свою должность мужчина занимал с 2015 года.

- В его обязанности входило принятие участия в мотивации персонала путем предоставления им возможности приобрести товар в магазине по закупочной цене, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. – И тогда он решил совершить хищение вверенных ему товаров посредством их реализации подчиненным сотрудниками.

Узнав о том, что его работники хотят купить тот или иной товар в его магазине, он принимал от них деньги, передавал вещи, но полученные средства в кассу не вкладывал, оставляя себе. Таким образом с марта 2018 года по апрель 2019 года он украл 109 тысяч рублей.

Тогда же он в рабочей программе под своей учетной записью создавал фиктивные заявления от покупателей о возврате товара и формировал документы о возврате денег. Их он брал из кассы. Так он украл порядка 2,3 миллионов рублей. Кроме того, со склада он украл игровые приставы, планшеты, фигурки и аксессуары на 448 тысяч рублей.

Свою вину бизнесмен признал. Уголовное дело, заведенное на него, направили в Новоуральский горсуд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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