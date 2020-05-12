2020-05-12T09:20:47+03:00
Общество

Вызывают по громкоговорителю: у Арбитражного суда в Екатеринбурге на улице скопилась очередь

Суд возобновил работу с посетителями, но каждого тщательно проверяют на признаки ОРВИ
Мария Трапезникова
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Арбитражный суд возобновил работу с посетителями, но каждого тщательно проверяют на признаки ОРВИАрбитражный суд возобновил работу с посетителями, но каждого тщательно проверяют на признаки ОРВИФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня утром, 11 мая, в Екатеринбурге у здания Арбитражного суда скопилась длинная очередь из посетителей. Все дело в том, что суд начал работать в штатном режиме и принимать посетителей, но с обязательным «входным фильтром». Теперь в здание можно попасть только по вызову сотрудников. И не просто так, а через громкоговоритель: специалисты называют процесс, номер зала и фамилию судьи.

- Посетители допускаются исключительно в маске и перчатках. Кроме того, следует использовать установленные в суде санитайзеры, - сообщили в пресс-службе Арбитражного суда. – В обязательном порядке нужно будет пройти бесконтактный контроль температуры тела. Внутрь не пускают лица с признаками ОРВИ, в том числе с температурой тела выше 37 градусов.

Посетителей вызывают по громкоговорителю Фото: Алексей БУЛАТОВ

Посетителей вызывают по громкоговорителюФото: Алексей БУЛАТОВ

К тому же, все посетители обязаны носить в здании суда средства индивидуальной защиты: маски, респираторы, а также перчатки.

Напомним, на сегодняшний день в Свердловской области официально зафиксировано почти две тысячи заболевших коронавирусом. За все время медикам удалось вылечить почти 400 человек. А режим самоизоляции в регионе действует до 18 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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