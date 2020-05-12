Доставят за пару дней: из Екатеринбурга по почте отправили пять мотоциклов

12 Май 2020 2020-05-12T08:10:31+03:00

Каждый из них был весом 300 килограммов

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Накануне из Екатеринбурга по почте были отправлены пять мотоциклов, каждый весом 300 килограммов. Их из магистрально-сортировочного центра «Почты России» поездом доставили в Санкт-Петербург и Нягань [город в ХМАО – прим.ред.].

- Адресаты получат свои посылки через пару дней не в традиционном отделении почтовой связи, а в магистрально-сортировочных центрах, - отметили в пресс-службе регионального филиала «Почты России».

К упаковке и транспортировке такого особого груза предъявляются особые требования, чтобы не повредить «железных коней». Максимальный вес одного отправления может достигать 500 килограммов. Пока что такой способ доставки может использоваться только юридическими лицами.

За прошлый год из Екатеринбурга почтой были доставлены порядка 250 мотоциклов. Чаще всего они были марки Suzuki и Honda.

ИСТОЧНИК KP.RU