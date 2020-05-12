2020-05-12T08:10:31+03:00
Общество

Доставят за пару дней: из Екатеринбурга по почте отправили пять мотоциклов

Каждый из них был весом 300 килограммов
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба региональной "Почты России"Фото: пресс-служба региональной "Почты России"
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Накануне из Екатеринбурга по почте были отправлены пять мотоциклов, каждый весом 300 килограммов. Их из магистрально-сортировочного центра «Почты России» поездом доставили в Санкт-Петербург и Нягань [город в ХМАОприм.ред.].

- Адресаты получат свои посылки через пару дней не в традиционном отделении почтовой связи, а в магистрально-сортировочных центрах, - отметили в пресс-службе регионального филиала «Почты России».

К упаковке и транспортировке такого особого груза предъявляются особые требования, чтобы не повредить «железных коней». Максимальный вес одного отправления может достигать 500 килограммов. Пока что такой способ доставки может использоваться только юридическими лицами.

За прошлый год из Екатеринбурга почтой были доставлены порядка 250 мотоциклов. Чаще всего они были марки Suzuki и Honda.

ИСТОЧНИК KP.RU

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