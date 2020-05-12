В Екатеринбурге парк у Дворца молодежи до осени закрывают на реконструкцию

12 Май 2020 2020-05-12T06:39:20+03:00

Вход будет закрыт для посетителей с 12 мая до 25 ноября

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В Екатеринбурге парк имени XXII Партсъезда, который находится рядом с Дворцом молодежи, закрывают на реконструкцию. Поэтому вход в него будет закрыт с 12 мая и до 25 ноября этого года.

В обновленном парке появится центральная аллея, тянущаяся с востока на запад, а также система пересекающих ее дорожек. Кроме того, архитекторы включили в эскизный проект несколько пространств для прогулок и отдыха и занятий спортом, велодорожки и детские площадки.

- Специалисты подчеркнули, что расположение многофункциональных зон будет исходить из существующего ландшафта и сформированного природного каркаса парка, - заметили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Капитально парк имени XXII Партсъезда не реконструировали с 60-х годов прошлого столетия. В то время рабочие после сноса ветхих деревянных построек на участке высадили деревья и кустарники.

ИСТОЧНИК KP.RU