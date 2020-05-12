2020-05-12T06:39:20+03:00
Общество

В Екатеринбурге парк у Дворца молодежи до осени закрывают на реконструкцию

Вход будет закрыт для посетителей с 12 мая до 25 ноября
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: пресс-служба администрации ЕкатеринбургаФото: пресс-служба администрации Екатеринбурга
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге парк имени XXII Партсъезда, который находится рядом с Дворцом молодежи, закрывают на реконструкцию. Поэтому вход в него будет закрыт с 12 мая и до 25 ноября этого года.

В обновленном парке появится центральная аллея, тянущаяся с востока на запад, а также система пересекающих ее дорожек. Кроме того, архитекторы включили в эскизный проект несколько пространств для прогулок и отдыха и занятий спортом, велодорожки и детские площадки.

- Специалисты подчеркнули, что расположение многофункциональных зон будет исходить из существующего ландшафта и сформированного природного каркаса парка, - заметили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Капитально парк имени XXII Партсъезда не реконструировали с 60-х годов прошлого столетия. В то время рабочие после сноса ветхих деревянных построек на участке высадили деревья и кустарники.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге закрывают на ремонт улицу рядом с ЖД вокзалом
СвЖД наращивает перевозки грузов для предприятий и отраслей, обеспечивающих непрерывную деятельность
Подняли «на уши» весь отдел полиции: в Екатеринбурге нашли шестилетнего мальчика, пропавшего с детской площадки
Свердловским врачам помогают бороться с коронавирусом 580 студентов-медиков
В закрытом уральском городе бизнесмена поймали на краже 2,8 миллионов
Вызывают по громкоговорителю: у Арбитражного суда в Екатеринбурге на улице скопилась очередь
ВТБ готов к внедрению новой программы поддержки предприятий, пострадавших от COVID-19
Сказывается коронавирус: на Среднем Урале вырос спрос на медсестер
Доставят за пару дней: из Екатеринбурга по почте отправили пять мотоциклов
48 человек отправили на карантин: в Екатеринбург прилетел спецборт из Индонезии
Отличная идея для ночного фото: жители Екатеринбурга смогут увидеть на небе Юпитер, Сатурн и Марс
В Екатеринбурге парк у Дворца молодежи до осени закрывают на реконструкцию
В Екатеринбурге из горящего общежития эвакуировали 100 человек
«Эта неделя станет решающей»: губернатор Куйвашев – о продлении самоизоляции
«Так даже в 90-е не поступали»: в Екатеринбурге пенсионерке выставили счет за коммуналку на 110 тысяч
Президент Владимир Путин: с 12 мая единый период нерабочих дней завершается
Тест на антитела к коронавирусу в Екатеринбурге 2020: где сдать, сколько стоит
Выплата соцработникам в Екатеринбурге и Свердловской области из-за коронавируса в 2020 году: кто сможет получить и сколько составит