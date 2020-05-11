2020-05-11T22:43:08+03:00
Недвижимость

«Так даже в 90-е не поступали»: в Екатеринбурге пенсионерке выставили счет за коммуналку на 110 тысяч

70-летняя женщина приобрела офис, чтобы сдавать его в аренду. Но вместо пассивного дохода получила лишь проблемы с местной управляющей компанией
Олег ГАЛИМОВ
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Пенсионерка планирует отстаивать свои права в судеПенсионерка планирует отстаивать свои права в судеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Вот уже полгода 70-летняя Ольга Колегова пытается разрешить конфликт с управляющей компанией «Созвездие». В ноябре 2019 года пенсионерка потратила почти все свои сбережения на покупку офиса в ЖК «Гринвуд», чтобы сдавать помещение в аренду.

Но как только недвижимость перешла в ее собственность начались проблемы с коммунальщикам. Сначала ей отрубили электричество, а затем выставили счет на 110 тысяч рублей.

- У меня была договоренность о сдаче офиса в аренду на год с ежемесячным платежом в 30 тысяч рублей, - рассказывает «КП» пенсионерка. – Но в итоге я осталась ни с чем. Так отвратительно даже в 90-е не поступали.

Попытка разрешить конфликт с одним из руководителей скандальной УК Владимиром Мотовиловым завершилась получением на руки квитанцией (копия документа есть в распоряжении «КП» - прим.ред.), на которой от руки прописан «долг» женщины. Пенсионерка обращалась с жалобами к участковому и прокуратуру Чкаловского района, но результата это не принесло. Единственным официальным ответом стало письмо из департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области.

- Мне сразу сказали, что этот долг должен был оплачивать еще застройщик. Но теперь почему-то эти деньги требуют с меня. Я потратила почти все то, что у меня было после продажи квартиры. Теперь приходится жить на даче. Даже если бы я могла отдать эти деньги, то где гарантия, что с меня потом не потребуют 200 или 300 тысяч?! - добавляет екатеринбурженка.

Электрики обесточивают офис на Пронина, 27.

Нам удалось связаться с Владимиром Мотовиловым, но комментировать ситуацию вокруг офиса на цокольном этаже он отказался и попросил направить официальный запрос.

По словам главы адвокатского бюро «Кацайлиди и партнеры» Андрея Кацайлиди, пенсионерка имеет полное право обращаться с иском в суд и требовать компенсацию утраченного дохода.

- С 12 мая суды возобновляют свою работу, поэтому с этим проблем возникнуть не должно. Если прийти к соглашению с управляющей компанией не удается, то можно смело отстаивать свои права в суде. Тем более если был заключен договор купли продажи с предыдущим собственником, а не с застройщиком объекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Так даже в 90-е не поступали»: в Екатеринбурге пенсионерке выставили счет за коммуналку на 110 тысяч
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