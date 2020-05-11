2020-05-11T17:07:59+03:00
Общество

Парки и скверы Екатеринбурга откроют только после разрешения Роспотребнадзора

О том, когда конкретно это произойдет, пока неизвестно
Мария Трапезникова
Поделиться:
Комментарии: comments1
Парки и скверы Екатеринбурга откроют только после разрешения РоспотребнадзораПарки и скверы Екатеринбурга откроют только после разрешения РоспотребнадзораФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Парки и скверы Екатеринбурга смогут открыть для занятий спортом и прогулок только после разрешения Роспотребнадзора. Об этом сегодня, 11 мая, заявил глава города Александр Высокинский во время объезда всех районов.

- Надо их открывать, чтобы у людей не развилась гиподинамия [ослабление мышечной деятельности организма в результате малоподвижного образа жизни – прим.ред.]. Она снижает иммунитет, - заявил мэр города.

Когда конкретно парки и скверы откроют, неизвестно. Перед этим мэрия будет советоваться с оперштабом и санврачами. Однако есть один небольшой нюанс: во время пандемии коронавируса заниматься на свежем воздухе можно будет только по одиночке, на групповые занятия спортом по-прежнему будет наложен запрет.

Напомним, что сейчас в Екатеринбурге закрыты для посещения ЦПКиО имени Маяковского, а также Шарташский лесопарк. Кроме того, полицейские ежедневно патрулируют все парки, скверы и улицы города и ищут нарушителей самоизоляции. За минувшее 9 мая, кстати, было составлено больше 800 материалов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Президент Владимир Путин: с 12 мая единый период нерабочих дней завершается
Тест на антитела к коронавирусу в Екатеринбурге 2020: где сдать, сколько стоит
Выплата соцработникам в Екатеринбурге и Свердловской области из-за коронавируса в 2020 году: кто сможет получить и сколько составит
Единоразовые выплаты на детей в Екатеринбурге и Свердловской области в 2020 году: сколько составят и какие семьи смогут получить
Парки и скверы Екатеринбурга откроют только после разрешения Роспотребнадзора
Сломался в самый неудачный момент: под Екатеринбургом поезд протаранил застрявший на рельсах трактор
На Урал идет аномальная жара: прогноз погоды в Екатеринбурге с 11 по 13 мая 2020 года
Екатеринбуржцам напомнили, как правильно убирать квартиру и не отравиться хлором
Почему в Свердловской области врачам выплатили по 25 тысяч вместо 80: отвечает губернатор Куйвашев
На Среднем Урале оштрафовали 880 человек, которые шли на парад в День Победы
Стало известно, когда в Екатеринбурге и Свердловской области введут перчаточный режим
Губернатор Свердловской области подписал указ о продлении режима самоизоляции
«Бессмертный полк» прошел в небе над Екатеринбургом
Спасатели обработали от коронавируса автовокзал и железнодорожные станции в Екатеринбурге
Как отгремел праздничный салют в Екатеринбурге 9 мая
В Асбесте из-за взрыва газа сгорели пять гаражей и пострадал мужчина
Как в Екатеринбурге прошла акция «Бессмертный полк-2020»
В Березовском у пациента горбольницы обнаружили коронавирус
Зачем на Урал привозят людей из других стран: отвечает Евгений Куйвашев
Праздничный маршрут: по центру Екатеринбурга проехал «Трамвай Победы»
Солнце за облаками: прогноз погоды в Екатеринбурге на 10 и 11 мая
Масочный режим в Екатеринбурге и Свердловской области продлили еще на неделю
В Екатеринбурге арестовали подозреваемого в убийстве известного адвоката