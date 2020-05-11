Парки и скверы Екатеринбурга откроют только после разрешения Роспотребнадзора

11 Май 2020 2020-05-11T17:07:59+03:00

О том, когда конкретно это произойдет, пока неизвестно

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Парки и скверы Екатеринбурга смогут открыть для занятий спортом и прогулок только после разрешения Роспотребнадзора. Об этом сегодня, 11 мая, заявил глава города Александр Высокинский во время объезда всех районов.

- Надо их открывать, чтобы у людей не развилась гиподинамия [ослабление мышечной деятельности организма в результате малоподвижного образа жизни – прим.ред.]. Она снижает иммунитет, - заявил мэр города.

Когда конкретно парки и скверы откроют, неизвестно. Перед этим мэрия будет советоваться с оперштабом и санврачами. Однако есть один небольшой нюанс: во время пандемии коронавируса заниматься на свежем воздухе можно будет только по одиночке, на групповые занятия спортом по-прежнему будет наложен запрет.

Напомним, что сейчас в Екатеринбурге закрыты для посещения ЦПКиО имени Маяковского, а также Шарташский лесопарк. Кроме того, полицейские ежедневно патрулируют все парки, скверы и улицы города и ищут нарушителей самоизоляции. За минувшее 9 мая, кстати, было составлено больше 800 материалов.

ИСТОЧНИК KP.RU