2020-05-04T11:36:11+03:00
Общество

В Екатеринбурге Шарташский лесопарк закрыли на обработку от клещей

Всего будет обработана 177 гектаров
Мария Трапезникова
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Фото: Артур Зиганшин в FacebookФото: Артур Зиганшин в Facebook
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В Екатеринбурге Шарташский лесопарк с сегодняшнего дня, 4 апреля, на неделю закрыли на санобработку от клещей. Об этом на своей странице в Facebook рассказал его директор Артур Зиганшин.

- Прежде всего будет обработан парк «Каменные палатки» и другие особо посещаемые места. Всего будет обработано 177 гектаров лесопарка, - отметил Зиганшин. – Также напоминаю, что территория Шарташского лесопарка закрыта для посещения в связи с распространением коронавируса.

Кроме того, напомним, что в Екатеринбурге и Свердловской области с 1 мая введен противопожарный режим. Это значит, что в парках и лесопарках, а также в частном секторе запрещено разведение костров, использование открытого огня и шашлыки. За нарушителями с дронов будут пристально следить свердловские спасатели МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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