В Екатеринбурге оштрафовали свердловчан, которые шли на парад в День Победы
Не смотря на режим самоизоляции в Екатеринбурге и Свердловской области, местные жители все устроили гуляния в День Победы. Большая часть мероприятий проходила в онлайн режиме, например «Бессмертный полк», но тот же авиапарад в центре Екатеринбурга собрал десятки людей на улицах города. Губернатор региона сообщил, что сотни людей, которые шли на парад, пришлось оштрафовать.
- Только за вчерашний день и только в Екатеринбурге сотрудниками полиции было составлено 880 протоколов, - рассказал Евгений Куйвашев.
Напомним, День Победы в Екатеринбурге прошел не как обычно. Отменили традиционный парад военной техники, многие акции пришлось проводить в онлайн формате. Правда от праздничного салюта власти уральской столицы отказаться не смогли. Как проходило 9 мая, читайте по ссылке.
ИСТОЧНИК KP.RU