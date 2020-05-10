В Екатеринбурге оштрафовали свердловчан, которые шли на парад в День Победы

10 Май 2020 2020-05-10T18:36:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Не смотря на режим самоизоляции в Екатеринбурге и Свердловской области, местные жители все устроили гуляния в День Победы. Большая часть мероприятий проходила в онлайн режиме, например «Бессмертный полк», но тот же авиапарад в центре Екатеринбурга собрал десятки людей на улицах города. Губернатор региона сообщил, что сотни людей, которые шли на парад, пришлось оштрафовать.

- Только за вчерашний день и только в Екатеринбурге сотрудниками полиции было составлено 880 протоколов, - рассказал Евгений Куйвашев.

Напомним, День Победы в Екатеринбурге прошел не как обычно. Отменили традиционный парад военной техники, многие акции пришлось проводить в онлайн формате. Правда от праздничного салюта власти уральской столицы отказаться не смогли. Как проходило 9 мая, читайте по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU