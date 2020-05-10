Спасатели обработали от коронавируса автовокзал и железнодорожные станции в Екатеринбурге

10 Май 2020 2020-05-10T08:50:00+03:00

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В Екатеринбурге продолжают обрабатывать общественные места от коронавируса. Дезинфекцией объектов занимаются сотрудники МЧС. Накануне санобработка прошла на автовокзалах уральской столице и на железнодорожных станциях пригородного сообщения. Специальным раствором помыли привокзальные площади, перроны и здания вокзалов.

Фото: предоставлено пресс-службой МЧС по Свердловской области

- Концентрация дезинфицирующего раствора согласована со специалистами Роспотребнадзора и является безопасной для людей. С помощью мобильного спецоборудования санитарная обработка проводится спасателями без ограничения функционирования объектов, - сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Фото: предоставлено пресс-службой МЧС по Свердловской области

Таким образом уже обработали вокзалы Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Североуральска. Спасатели приступили к повторной дезинфекции остановок и территорий больниц, а также пожарно-спасательных подразделений.

Фото: предоставлено пресс-службой МЧС по Свердловской области

ИСТОЧНИК KP.RU