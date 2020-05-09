2020-05-09T16:49:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Зачем на Урал привозят людей из других стран: отвечает Евгений Куйвашев

С начала пандемии в Свердловской области коронавирусом заболели 1705 человек
Лев ИСТОМИН
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Глава региона пояснил, почему уральцев возвращают на родинуГлава региона пояснил, почему уральцев возвращают на родинуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пояснил, зачем в регион в период пандемии коронавируса привозят людей из других стран.

По словам главы региона, все авиарейсы с пассажирами и других стран встречают медицинские бригады, чтобы исключить риски заражения COVID-19 других людей.

Большая часть приезжих – жители Екатеринбурга и Свердловской области, которые после начала пандемии оказались за границей. Для многих из них нахождение вдали от родины оказалось серьезным испытанием.

По прибытии в Екатеринбурге пассажиров из других стран отправляют на двухнедельный карантин. На 9 мая в Екатеринбурге и Свердловской области официально подтвержден 121 новый случай заражения коронавирусом. Общее число зараженных с начала пандемии на Урале составило 1705 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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