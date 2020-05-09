«Жди меня и я вернусь»: Вадим Самойлов вместе с паралимпийцем и Героем России прочитали стихи о войне
Знаменитые екатеринбуржцы решили поздравить всех горожан с праздником Великой Победы. Специально к 9 мая 2020 года они сняли трогательный ролик, где прочитали стихотворения о Великой Отечественной войне Константина Симонова «Жди меня и я вернусь».
В проекте поучаствовал основатель и лидер легендарной рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов.
Строчки из знаменитого стихотворения прочитал и Герой России Сергей Воронин, к ним же присоединился паралимпиец Михаил Асташов. Посмотрите, что у них получилось.
Известные люди Екатеринбурга прочитали стихи в День Победы.
ИСТОЧНИК KP.RU