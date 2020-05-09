«Жди меня и я вернусь»: Вадим Самойлов вместе с паралимпийцем и Героем России прочитали стихи о войне

9 Май 2020 2020-05-09T13:06:36+03:00

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Знаменитые екатеринбуржцы решили поздравить всех горожан с праздником Великой Победы. Специально к 9 мая 2020 года они сняли трогательный ролик, где прочитали стихотворения о Великой Отечественной войне Константина Симонова «Жди меня и я вернусь».

В проекте поучаствовал основатель и лидер легендарной рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов.

Строчки из знаменитого стихотворения прочитал и Герой России Сергей Воронин, к ним же присоединился паралимпиец Михаил Асташов. Посмотрите, что у них получилось.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="512" height="640" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/778049" frameborder="0"></iframe> Известные люди Екатеринбурга прочитали стихи в День Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU