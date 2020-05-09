Горожане заполнили центр Екатеринбурга в День Победы
9 мая 2020 года Екатеринбург и Свердловская область отмечают вместе со всей страной 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Утром на площадке у перекрестка улиц Московская и Малышева показали театрализованную реконструкцию исторических событий 1941-1945 годов, после чего по Екатеринбургу проехал трамвай Победы, а в 11 часов горожанам показали воздушный парад Победы. Также по центру города проехала колонна военной техники.
У Вечного огня на плоащид Коммунаров сегодня немноголюдно.9 мая Екатеринбург отмечает 75-летие со дня окончания Великой Отечественной войныЕвгений СТОЯНОВ
По центру города проехал музыкальный трамвай ПобедыФото: Алексей БУЛАТОВ
Многие горожане смотрели на авиапарад из окон квартир и с балконов. Однако многие жители уральской столицы предпочли посмотреть праздничные мероприятия лично: к обеду горожане заполнили центр Екатеринбурга.
Людям спели военные песниФото: Алексей БУЛАТОВ
Напомним, что в столице Среднего Урала и по всему региону действует режим самоизоляции, во время которого людям рекомендовано сидеть дома, и выходить на улицу только в случае крайней необходимости.
Многие горожане предпочли встретить День Победы на улицеФото: Алексей БУЛАТОВ
На этой неделе губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил особый режим до 18 мая.
У памятника Ленину на площади 1905 года было многолюдноФото: Алексей БУЛАТОВ
ИСТОЧНИК KP.RU