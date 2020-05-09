Горожане заполнили центр Екатеринбурга в День Победы

9 Май 2020 2020-05-09T12:33:11+03:00

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9 мая 2020 года Екатеринбург и Свердловская область отмечают вместе со всей страной 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Утром на площадке у перекрестка улиц Московская и Малышева показали театрализованную реконструкцию исторических событий 1941-1945 годов, после чего по Екатеринбургу проехал трамвай Победы, а в 11 часов горожанам показали воздушный парад Победы. Также по центру города проехала колонна военной техники.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/778071" frameborder="0"></iframe> У Вечного огня на плоащид Коммунаров сегодня немноголюдно.9 мая Екатеринбург отмечает 75-летие со дня окончания Великой Отечественной войныЕвгений СТОЯНОВ

По центру города проехал музыкальный трамвай ПобедыФото: Алексей БУЛАТОВ

Многие горожане смотрели на авиапарад из окон квартир и с балконов. Однако многие жители уральской столицы предпочли посмотреть праздничные мероприятия лично: к обеду горожане заполнили центр Екатеринбурга.

Людям спели военные песниФото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, что в столице Среднего Урала и по всему региону действует режим самоизоляции, во время которого людям рекомендовано сидеть дома, и выходить на улицу только в случае крайней необходимости.

Многие горожане предпочли встретить День Победы на улицеФото: Алексей БУЛАТОВ

На этой неделе губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил особый режим до 18 мая.

У памятника Ленину на площади 1905 года было многолюдноФото: Алексей БУЛАТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU