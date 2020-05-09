2020-05-09T12:33:11+03:00
Общество

Горожане заполнили центр Екатеринбурга в День Победы

Многие жители уральской столицы предпочли не сидеть дома 9 мая
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
На площадь пришли сотни екатеринбуржцевНа площадь пришли сотни екатеринбуржцевФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

9 мая 2020 года Екатеринбург и Свердловская область отмечают вместе со всей страной 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Утром на площадке у перекрестка улиц Московская и Малышева показали театрализованную реконструкцию исторических событий 1941-1945 годов, после чего по Екатеринбургу проехал трамвай Победы, а в 11 часов горожанам показали воздушный парад Победы. Также по центру города проехала колонна военной техники.

У Вечного огня на плоащид Коммунаров сегодня немноголюдно.9 мая Екатеринбург отмечает 75-летие со дня окончания Великой Отечественной войныЕвгений СТОЯНОВ

По центру города проехал музыкальный трамвай Победы Фото: Алексей БУЛАТОВ

По центру города проехал музыкальный трамвай ПобедыФото: Алексей БУЛАТОВ

Многие горожане смотрели на авиапарад из окон квартир и с балконов. Однако многие жители уральской столицы предпочли посмотреть праздничные мероприятия лично: к обеду горожане заполнили центр Екатеринбурга.

Людям спели военные песни Фото: Алексей БУЛАТОВ

Людям спели военные песниФото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, что в столице Среднего Урала и по всему региону действует режим самоизоляции, во время которого людям рекомендовано сидеть дома, и выходить на улицу только в случае крайней необходимости.

Многие горожане предпочли встретить День Победы на улице Фото: Алексей БУЛАТОВ

Многие горожане предпочли встретить День Победы на улицеФото: Алексей БУЛАТОВ

На этой неделе губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил особый режим до 18 мая.

У памятника Ленину на площади 1905 года было многолюдно Фото: Алексей БУЛАТОВ

У памятника Ленину на площади 1905 года было многолюдноФото: Алексей БУЛАТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге арестовали подозреваемого в убийстве известного адвоката
«Жди меня и я вернусь»: Вадим Самойлов вместе с паралимпийцем и Героем России прочитали стихи о войне
Горожане заполнили центр Екатеринбурга в День Победы
«Вы только себя берегите!»: губернатор Евгений Куйвашев по телефону поздравил ветеранов Великой Отечественной войны
Свердловский губернатор рассказал о своем дедушке-разведчике
«Дошел до Берлина и расписался на Рейхстаге»: бывшая девушка Егора Крида рассказала о своем прадеде
Екатеринбург готовят к «режиму тишины»
В Екатеринбурге сотрудники госавтоинспекции раздали значки и наклейки к Дню Победы
День Победы в Екатеринбурге 9 Мая 2020 года: уральцы присоединились к акции «Флаг в День Победы»
День Победы в Екатеринбурге 2020: какие ограничения будут действовать в городе
Евгений Куйвашев объяснил, почему в Екатеринбурге не отменили салют и авиапарад
«Задержали в собственной квартире»: в Екатеринбурге поймали подозреваемого в зверском убийстве адвоката
На Урале с подачи Мантурова запустят еще одно производство аппаратов ИВЛ
Медики за сутки обследовали на коронавирус 5 628 уральцев
Уральский историк объяснил феноменальную популярность акции «Бессмертный полк»
В Екатеринбурге коронавирус подтвердился у 65 жителей общежития «Гортранса»
В Свердловской области предложили навсегда запретить вечернюю продажу алкоголя
Начинающий режиссёр снял трогательный Lego-мультик ко Дню Победы
Уральские волонтеры начали доставлять ветеранам подарочные продуктовые наборы
Прокуратура разбирается с медиками, которые бросили бабушку с коронавирусом у подъезда в Екатеринбурге
Первый мэр современного Екатеринбурга отмечает 70-летний юбилей