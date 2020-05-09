Екатеринбург готовят к «режиму тишины»

9 Май 2020 2020-05-09T07:45:16+03:00

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В Екатеринбурге и Свердловской области может официально появиться дневной сон час с 13 до 15 часов. Такое решение готовятся принять депутаты Заксобрания.

После введения этой меры в домах и квартирах нельзя будет шуметь днем на протяжении двух часов, чтобы не беспокоить соседей. Не секрет, что как раз в эти часы, как правило спят малыши.

Почему режим тишины в Екатеринбурге и Свердловской области решили ввести именно сейчас? Все просто: в период самоизоляции большая часть граждан находятся дома, и сон час поможет избежать лишних конфликтов.

«Эта мера вводится, прежде всего, для пожилых свердловчан, семей с маленькими людьми, которым непросто оставаться дома, когда за стеной что-то сверлят, - подчеркнул Евгений Куйвашев.

Сейчас режим тишины действует с 23 до 8 часов утра в будни и с 18 до 11 часов в выходные дни.

ИСТОЧНИК KP.RU