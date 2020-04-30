Уничтоженные в Екатеринбурге боевики были сторонниками ИГ

30 Апр 2020 2020-04-30T10:23:58+03:00

В ночь на 30 апреля сотрудники ФСБ провели КТО

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Уничтоженные в Екатеринбурге трое боевиков оказались сторонниками запрещенной в России решением Верховного суда организации «Исламское государство» (ИГ).

О проведение контртеррористической операции в ночь на 30 апреля в Чкаловском районе Екатеринбурга сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

Подъезды к дому, где жили боевики, перекрыты силовикамиФото: Евгений Стоянов

Сначала у жителей одного из коллективных садов рядом с Челябинском трактом отключили электроэнергию, после чего территорию оцепили силовики. Местные жители услышали три автоматные очереди в одном из домов.

Людей попросили не покидать свои дома, после чего у них проверили документы. На месте КТО до сих пор работают силовики. В доме, где базировались уничтоженные террористы, нашли арсенал оружия и самодельные взрывные устройства.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/776298" frameborder="0"></iframe> Видео с места, где жили террористы в Екатеринбурге.Сторонники запрещенной в РФ решением Верховного суда группировки ИГ жили в домике сторожаОлег ГАЛИМОВ

Въезд в коллективный сад «Ручеек» ограничен. «КП-Екатеринбург» выяснила, что террористы жили в домике сторожа.

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ИСТОЧНИК KP.RU