Уничтоженные в Екатеринбурге боевики были сторонниками ИГ
Уничтоженные в Екатеринбурге трое боевиков оказались сторонниками запрещенной в России решением Верховного суда организации «Исламское государство» (ИГ).
О проведение контртеррористической операции в ночь на 30 апреля в Чкаловском районе Екатеринбурга сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).
Подъезды к дому, где жили боевики, перекрыты силовикамиФото: Евгений Стоянов
Сначала у жителей одного из коллективных садов рядом с Челябинском трактом отключили электроэнергию, после чего территорию оцепили силовики. Местные жители услышали три автоматные очереди в одном из домов.
Людей попросили не покидать свои дома, после чего у них проверили документы. На месте КТО до сих пор работают силовики. В доме, где базировались уничтоженные террористы, нашли арсенал оружия и самодельные взрывные устройства.
Видео с места, где жили террористы в Екатеринбурге.Сторонники запрещенной в РФ решением Верховного суда группировки ИГ жили в домике сторожаОлег ГАЛИМОВ
Въезд в коллективный сад «Ручеек» ограничен. «КП-Екатеринбург» выяснила, что террористы жили в домике сторожа.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Террористы жили в доме сторожа»: соседи рассказали, как проходила операция ФСБ в Екатеринбурге. Ночью на территории коллективного сада жители слышали автоматную очередь (подробнее)
Появилось видео с места проведения контртеррористической операции в Екатеринбурге. В ночь на 30 апреля на окраине уральской столицы уничтожены трое боевиков (подробнее)
В Екатеринбурге ФСБ провела контртеррористическую операцию: уничтожены трое боевиков. Сообщается, что преступники получили ранения не совместимые с жизнью (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «КТО в Екатеринбурге в ночь на 30 апреля 2020 года»