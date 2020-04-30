2020-04-30T10:23:58+03:00
Происшествия

Уничтоженные в Екатеринбурге боевики были сторонниками ИГ

В ночь на 30 апреля сотрудники ФСБ провели КТО
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
Въезд на территорию КС "Ручеек" ограниченВъезд на территорию КС "Ручеек" ограниченФото: Олег ГАЛИМОВ
Изменить размер текста:

Уничтоженные в Екатеринбурге трое боевиков оказались сторонниками запрещенной в России решением Верховного суда организации «Исламское государство» (ИГ).

О проведение контртеррористической операции в ночь на 30 апреля в Чкаловском районе Екатеринбурга сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

Подъезды к дому, где жили боевики, перекрыты силовиками Фото: Евгений Стоянов

Подъезды к дому, где жили боевики, перекрыты силовикамиФото: Евгений Стоянов

Сначала у жителей одного из коллективных садов рядом с Челябинском трактом отключили электроэнергию, после чего территорию оцепили силовики. Местные жители услышали три автоматные очереди в одном из домов.

Людей попросили не покидать свои дома, после чего у них проверили документы. На месте КТО до сих пор работают силовики. В доме, где базировались уничтоженные террористы, нашли арсенал оружия и самодельные взрывные устройства.

Видео с места, где жили террористы в Екатеринбурге.Сторонники запрещенной в РФ решением Верховного суда группировки ИГ жили в домике сторожаОлег ГАЛИМОВ

Въезд в коллективный сад «Ручеек» ограничен. «КП-Екатеринбург» выяснила, что террористы жили в домике сторожа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Террористы жили в доме сторожа»: соседи рассказали, как проходила операция ФСБ в Екатеринбурге. Ночью на территории коллективного сада жители слышали автоматную очередь (подробнее)

Появилось видео с места проведения контртеррористической операции в Екатеринбурге. В ночь на 30 апреля на окраине уральской столицы уничтожены трое боевиков (подробнее)

В Екатеринбурге ФСБ провела контртеррористическую операцию: уничтожены трое боевиков. Сообщается, что преступники получили ранения не совместимые с жизнью (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «КТО в Екатеринбурге в ночь на 30 апреля 2020 года»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Уничтоженные в Екатеринбурге боевики были сторонниками ИГ
Дорожники закрывают на ремонт две улицы в Екатеринбурге
Минэнерго РФ подтвердило аттестацию газоспасателей АО «Екатеринбурггаз»
Больше 30 тысяч свердловских ветеранов получили выплаты в честь юбилея Победы
«Победа в лицах»: на улицах Екатеринбурга появились портреты фронтовиков
В Екатеринбурге из-за строительства трамвайной ветки до Верхней Пышмы перекроют движение по Фрезеровщиков
Впервые за 40 лет: в Нижнем Тагиле к 9 мая за 38 миллионов отреставрируют парк Победы
В Екатеринбурге прокуратура заставила снять рекламу с исторического здания на Уралмаше
МегаФон запустил тарифы для удаленной работы без ограничения трафика
Тушили больше часа: в саду под Екатеринбургом произошел крупный пожар
«Подумай обязательно»: автор «Любимки» зовет екатеринбуржцев сняться в его новом клипе
Погода на майские праздники в Екатеринбурге 2020: будет тепло, но ветрено
Режим КТО в Екатеринбурге и пригороде снят