2020-04-30T10:31:24+03:00
Происшествия

Появилось видео с места проведения контртеррористической операции в Екатеринбурге

В ночь на 30 апреля на окраине уральской столицы уничтожены трое боевиков
Лев ИСТОМИН
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На месте работают силовикиНа месте работают силовикиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В ночь на 30 апреля в Екатеринбурге сотрудники ФСБ провели контртеррористическую операцию (КТО). Операция проводилась с 0:30 до 5:15 в Чкаловском районе Екатеринбурга и городе-спутнике Арамиль, в это время здесь силовики уничтожили троих боевиков.

Местные жители коллективного сада сначала остались без электроэнергии, а позже их попросили покинуть дома с документами.

Въезд в коллективный сад оцепили силовики Фото: Алексей БУЛАТОВ

Въезд в коллективный сад оцепили силовикиФото: Алексей БУЛАТОВ

- Часа в три ночи услышала две автоматные очереди. Сначала мы подумали, что это на трассе какая-то облава, а оказалось, что это КТО, - рассказала «КП-Екатеринбург» местная жительница.

В Чкаловском районе Екатеринбурга проведена контртеррористическая операция.

По информации Национального антитеррористического комитета, на месте КТО были обнаружены самодельные взрывные устройства, а также оружие и боеприпасы. Об этом в НАК сообщили «Комсомолке».

В доме, где проводилась КТО, тоже работают сотрудники ФСБ Фото: Олег ГАЛИМОВ

В доме, где проводилась КТО, тоже работают сотрудники ФСБФото: Олег ГАЛИМОВ

На видео слышны автоматные очереди, после чего сотрудники ФСБ пробираются в помещении садового домика с оружием и находят схрон оружия и взрывчатки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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