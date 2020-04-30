Появилось видео с места проведения контртеррористической операции в Екатеринбурге

В ночь на 30 апреля в Екатеринбурге сотрудники ФСБ провели контртеррористическую операцию (КТО). Операция проводилась с 0:30 до 5:15 в Чкаловском районе Екатеринбурга и городе-спутнике Арамиль, в это время здесь силовики уничтожили троих боевиков.

Местные жители коллективного сада сначала остались без электроэнергии, а позже их попросили покинуть дома с документами.

Въезд в коллективный сад оцепили силовикиФото: Алексей БУЛАТОВ

- Часа в три ночи услышала две автоматные очереди. Сначала мы подумали, что это на трассе какая-то облава, а оказалось, что это КТО, - рассказала «КП-Екатеринбург» местная жительница.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/776300" frameborder="0"></iframe> В Чкаловском районе Екатеринбурга проведена контртеррористическая операция.

По информации Национального антитеррористического комитета, на месте КТО были обнаружены самодельные взрывные устройства, а также оружие и боеприпасы. Об этом в НАК сообщили «Комсомолке».

В доме, где проводилась КТО, тоже работают сотрудники ФСБФото: Олег ГАЛИМОВ

На видео слышны автоматные очереди, после чего сотрудники ФСБ пробираются в помещении садового домика с оружием и находят схрон оружия и взрывчатки.