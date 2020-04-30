В Екатеринбурге ФСБ провела контртеррористическую операцию: уничтожены трое боевиков
В ночь на 30 апреля в Чкаловском районе Екатеринбурга и в Арамильском городском округе прошла контртеррористическая операция ФСБ. Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления силовой структуры, режим КТО действовал с 00:30 до 05:15 часов.
Контртеррористическая операция в Екатеринбурге.Видео: Андрей Казанцев / издание "Лампа"
Ранним утром от ведомства пришла новая информация – на Урале уничтожены трое преступников.
- Контртеррористическая операция в Свердловской области завершена. При оказании сопротивления преступники получили ранения несовместимые с жизнью, - говорится в сообщении УФСБ по региону.
В Национальном антитеррористическом комитете уже объявили, что на месте проведения операции были найдены самодельные взрывные устройства, оружие и боеприпасы.
ИСТОЧНИК KP.RU