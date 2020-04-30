В Екатеринбурге ФСБ провела контртеррористическую операцию: уничтожены трое боевиков

В ночь на 30 апреля в Чкаловском районе Екатеринбурга и в Арамильском городском округе прошла контртеррористическая операция ФСБ. Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления силовой структуры, режим КТО действовал с 00:30 до 05:15 часов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="640" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/776250" frameborder="0"></iframe> Контртеррористическая операция в Екатеринбурге.Видео: Андрей Казанцев / издание "Лампа"

Ранним утром от ведомства пришла новая информация – на Урале уничтожены трое преступников.

- Контртеррористическая операция в Свердловской области завершена. При оказании сопротивления преступники получили ранения несовместимые с жизнью, - говорится в сообщении УФСБ по региону.

В Национальном антитеррористическом комитете уже объявили, что на месте проведения операции были найдены самодельные взрывные устройства, оружие и боеприпасы.