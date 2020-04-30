«Подумай обязательно»: автор «Любимки» зовет екатеринбуржцев сняться в его новом клипе

30 Апр 2020 2020-04-30T06:46:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Уральский рэпер Niletto и автор нашумевшего хита «Любимка» зовет всех фанатов из Екатеринбурга сняться в его новом клипе на песню «Я стану простым». Артист даже записал отдельное пригласительное видео, в котором рассказал, как принять участие в съемках.

Главное, что нужно будет сделать: снять короткое видео с закрытыми глазами, где вы стоите и слушаете новый трек, возможно, вспоминая что-то важное для себя. Записать видео можно одному или с близкими. Но лучше, конечно, дома, так как режим самоизоляции никто пока не отменял.

- Я хочу, чтобы ты и твои близкие поучавствовали в моем клипе на песню «Я стану простым». Эта песня дл меня очень важна, и когда вы будете слушать ее, то поймете, почему, - рассказывает Niletto. – Я хочу, чтобы вы записали видео, где вы стоите и думаете. Возможно, вспоминаете своих родных с закрытыми глазами. В этой песне много мыслей. Подумайте обязательно, прежде чем снимать.

После обращения к поклонникам, рэпер исполнил эту песню – практически все время держа глаза закрытыми.

Niletto завет сняться в клипе.Видео: Niletto на YouTube-канале

Вот какие требования к видео: оно должно быть коротким (до 10 секунд) и горизонтальным. Его нужно будет отправить на почту: NILETTOProstym@gmail.com. Клип будет смонтирован и опубликован на YouTube-канале артиста и в его соцсетях.

Напомним, Niletto стал известен несколько лет назад, после участия на шоу «Танцы» на ТНТ. После этого он выпустил клип на свой главный хит «Любимка», который за год набрал больше 100 миллионов просмотров. Однако он не всем пришелся по душе – Лолита, например, его сильно раскритиковала, назвав «попсятиной». А вот Иван Ургант переделал песню и вместе с рэпером исполнил ее в новом формате – в качестве поздравления с 8 марта всех женщин страны.

ИСТОЧНИК KP.RU