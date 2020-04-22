250 врачей из ЦГКБ №1 в Екатеринбурге, где произошла вспышка коронавируса, расселили по отелям

22 Апр 2020 2020-04-22T09:12:29+03:00

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В минувшие выходные стало известно о вспышке коронавируса в ЦГКБ №1 в Екатеринбурге – предварительно диагноз подтвердился у 91 человека, включая медиков и пациентов. Официально – у 78. В связи с этим мэрия решила принять серьезные меры по обеспечению безопасности врачей, работающих в 1-й больнице и расселила их по гостиницам.

- 250 врачей уже размещены в гостиницах Екатеринбурга и обеспечены всем необходимым – в рамках профилактических мероприятий, направленных на ограничение распространения COVID-19, - отметили в пресс-службе мэрии. – И такие заявки от больниц продолжают поступать.

Как ранее во время брифинга оперштаба по борьбе с коронавирусом заявил вице-губернатор Павел Креков, одной из возможных причин вспышки заражения стала халатность медперсонала. Во время расследования всех виновных обязательно найдут и накажут по всей строгости.

Напомним, что в Свердловской области на сегодняшний день зафиксировано 233 случая заражения коронавирусом. Из этого числа 60 человек медикам удалось поставить на ноги.

ИСТОЧНИК KP.RU