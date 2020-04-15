Школы Екатеринбурга и Свердловской области могут перевести на пятидневку

15 Апр 2020 2020-04-15T17:53:39+03:00

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Школы Екатеринбурга и Свердловской области могут до конца текущего учебного года перейти на пятидневный график обучения. Это связано с пандемией коронавируса. При этом в первых классах образовательный процесс завершится до 22 мая, а в других классах – до 29 мая. Этот вариант муниципалитетам предложило региональное Министерство образования и молодежной политики.

Однако пока, по словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, окончательного решения по этому сложному вопросу не принято. Вопрос действительно сложный, ведь дети в случае положительного решения уйдут на каникулы раньше, и их надо будет чем-то занять, как будут оплачивать труд педагогов, у которых останутся невыработанными учебные часы? Также, остается открытым вопрос: как детям освоить учебную программу по федеральному стандарту.

- Необходимо все просчитать, о принятом решении мы проинформируем общественность, - подытожил губернатор Евгений Куйвашев.

ИСТОЧНИК KP.RU