2020-04-15T12:40:56+03:00
Общество

Гуманитарный груз из Китая распределили по свердловским больницам

Защитные маски, перчатки и костюмы получили медцчреждения Екатеринбурга, Нижнего Тагила. Талицы, Карпинска и Верхней Пышмы
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: ЦГБ №2 в ЕкатеринбургеФото: ЦГБ №2 в Екатеринбурге
Изменить размер текста:

Сегодня утром в Екатеринбург приземлился второй спецборт с гуманитарным грузом из Китая. Самолет привез свердловским медикам тысячи защитных масок, перчаток и костюмов. А в минувший понедельник, 13 апреля, прилетел первый борт. Все медикаменты сразу же после разгрузки были направлены в больницы области.

Накануне в медучреждения было доставлено 1,8 миллионов медицинских перчаток, 1,5 тысячи специальных очков, больше 16 тысяч защитных костюмов и 125,6 тысяч одноразовых перчаток.

Сегодня медики Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Талицы, Карпинска и Верхней Пышмы получили 410 тысяч масок, 290 очков, 3,6 тысяч защитных костюмов и 24,4 тысячи перчаток.

- Министерством здравоохранения Свердловской области выстроена четкая система, которая позволяет оптимально и по потребностям отправлять по больницам средства индивидуальной защиты, - отметил Андрей Попов, директор ГУМ СО «Фармация», которая занимается приемкой и отправкой груза по больницам области. – Сегодня мы закончим распределение всего, что к нам поступило с первого самолета..

Но не только гуманитарный груз из Китая идет в помощь уральским медикам. Врачам также помогают и промышленники из СОСПП. Они создали спецсчет с 30 миллионами рублей. Все деньги будут перечисляться на нужды больниц, которые сражаются с коронавирусом. 5,5 миллионов, например, уже направлены на счет ГКБ №40 для закупки двух новых аппаратов ИВЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Уральские авиалинии» вернут из Таиланда 200 свердловчан
Затоплены огороды и улицы: на восток Свердловской области пришли весенние паводки
Банк УРАЛСИБ и МСП Банк предложили совместное решение по поддержке малого бизнеса
Заключенные сшили 20 тысяч масок для транспортников из Екатеринбурга
СвЖД выплатила почти 5 миллиардов рублей налогов в бюджеты и внебюджетные социальные фонды за 1 квартал 2020 года
Как получить компенсацию за школьное питание во время самоизоляции в Екатеринбурге и Свердловской области
Уральца хотят отправить в психбольницу после того, как он набросился с ножом на сына и подругу
Университет бизнеса УРАЛСИБ приглашает предпринимателей на антикризисный онлайн-марафон
В Екатеринбурге женщину оштрафовали за поход в магазин во время карантина
Гуманитарный груз из Китая распределили по свердловским больницам
Российский ученый подсказал, что надо пить от коронавируса
ВТБ выдал рекордный объем ипотеки в марте
Свердловские супермаркеты пожертвуют продукты пенсионерам, сидящим на самоизоляции: что входит в наборы
В свердловском поселке за 32 миллиона продают дом-корабль с личным фитнес-залом, террасой и диваном-ромашкой
В России авиаперевозчики не хотят возвращать деньги за билеты: на них пожаловались в Генпрокуратуру
«Хотел помочь, зная, как им тяжело приходится»: екатеринбуржец «поселил» в своей квартире 111 мигрантов
Не дошел до «зебры» 50 метров: на Урале пенсионер выскочил прямо под колеса машины, решив сократить дорогу
Свердловский оперштаб: среди новых заболевших коронавирусом – жители Москвы и Челябинска
От коронавируса вылечились еще семь уральцев
С улыбкой под маской: уральский депутат рассказал, как работает Госдума в период самоизоляции
В свердловской больнице после капремонта открылся новый операционный блок
В Екатеринбурге ищут жертв похитителя автомобильных зеркал
Обвиняемый в поджоге дома на Омской, где погибли восемь человек, попытался выйти на свободу
Долгострой на Щербакова в Екатеринбурге планируют сдать в 2022 году
Tele2 запускает онлайн-лекции по мобильному интернету для людей старшего поколения
Медикам Нижнего Тагила отправят 50 тысяч медицинских масок