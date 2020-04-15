Гуманитарный груз из Китая распределили по свердловским больницам

15 Апр 2020 2020-04-15T12:40:56+03:00

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Сегодня утром в Екатеринбург приземлился второй спецборт с гуманитарным грузом из Китая. Самолет привез свердловским медикам тысячи защитных масок, перчаток и костюмов. А в минувший понедельник, 13 апреля, прилетел первый борт. Все медикаменты сразу же после разгрузки были направлены в больницы области.

Накануне в медучреждения было доставлено 1,8 миллионов медицинских перчаток, 1,5 тысячи специальных очков, больше 16 тысяч защитных костюмов и 125,6 тысяч одноразовых перчаток.

Сегодня медики Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Талицы, Карпинска и Верхней Пышмы получили 410 тысяч масок, 290 очков, 3,6 тысяч защитных костюмов и 24,4 тысячи перчаток.

- Министерством здравоохранения Свердловской области выстроена четкая система, которая позволяет оптимально и по потребностям отправлять по больницам средства индивидуальной защиты, - отметил Андрей Попов, директор ГУМ СО «Фармация», которая занимается приемкой и отправкой груза по больницам области. – Сегодня мы закончим распределение всего, что к нам поступило с первого самолета..

Но не только гуманитарный груз из Китая идет в помощь уральским медикам. Врачам также помогают и промышленники из СОСПП. Они создали спецсчет с 30 миллионами рублей. Все деньги будут перечисляться на нужды больниц, которые сражаются с коронавирусом. 5,5 миллионов, например, уже направлены на счет ГКБ №40 для закупки двух новых аппаратов ИВЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU