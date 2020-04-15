2020-04-15T09:18:52+03:00
Общество

Медикам Нижнего Тагила отправят 50 тысяч медицинских масок

Помощь получат работники станции скорой помощи
Мария Трапезникова
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Медикам Нижнего Тагила отправят 50 тысяч медицинских масокМедикам Нижнего Тагила отправят 50 тысяч медицинских масокФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Медики и водители бригад станции скорой помощи в Нижнем Тагиле получат 50 тысяч медицинских масок. Средства на закупку перечислил Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей (СОСПП).

- За помощью обратился глава города Владислав Пинаев. На закупку 50 тысяч масок благотворители Союза выделили 1,8 миллионов рублей, - рассказали в пресс-службе СОСПП. – На этой неделе также партию из 1000 комплектов защитной медицинской одежды врача-инфекциониста и 1000 защитных комбинезонов получили медики Екатеринбургской скорой помощи. Все комплекты разделили среди 13 городских подстанций.

Напомним, не так давно члены СОСПП приняли решение создать специальный счет, на который вложили 30 миллионов рублей. Все деньги с него будут направляться на нужды больниц, которые сражаются с коронавирусом. 5,5 миллионов уже перечислены в ГКБ №40 чтобы закупить два новых аппарата ИВЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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