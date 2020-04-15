В Екатеринбург прилетел второй спецборт с гуманитарным грузом для медиков
Сегодня утром, 15 апреля, в Екатеринбурге приземлился второй спецборт с гуманитарным грузом для медиков Свердловской и Челябинской областей. В этот раз врачам доставили 4,1 миллиона медицинских масок, 10 тысяч защитных костюмов и 100 тысяч масок повышенной защиты.
- Это второй из четырех запланированных бортов. Общих объем груза составит около 1000 кубических метров, вес – свыше 100 тонн, - рассказали в Фонде святой Екатерины, одного из заказчиков груза. – В его составе одноразовые маски и маски повышенной защиты, лицевые щитки, медицинские очки, костюмы, антисептики и бесконтактные термометры – больше 10,6 миллионов единиц изделий на сумму больше пяти миллионов долларов США.
В Екатеринбург прилетел второй спецборт с грузом для врачей.Видео: читатель "КП"
Напомним, что первый борт прилетел на Урал из Китая в минувший понедельник. Он привез тысячи масок, костюмов и перчаток, которые сразу же после разгрузки были направлены в свердловские и челябинские больницы. Первую партию медики уже получили.
Средства на приобретение и доставку товаров Фонду святой Екатерины выделил глава РМК Игорь Алтушкин, а доставку груза профинансировал владелец «Сима-Ленда» Андрей Симановский. Кстати, сразу после разгрузки прилетевший сегодня самолет отправится обратно в Китай, где уже формируется третья партия гуманитарного груза.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»