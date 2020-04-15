В Екатеринбург прилетел второй спецборт с гуманитарным грузом для медиков

15 Апр 2020 2020-04-15T08:16:54+03:00

В Екатеринбурге прилетел второй спецборт с гуманитарным грузом для медиков. Фото: читатель "КП"

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Сегодня утром, 15 апреля, в Екатеринбурге приземлился второй спецборт с гуманитарным грузом для медиков Свердловской и Челябинской областей. В этот раз врачам доставили 4,1 миллиона медицинских масок, 10 тысяч защитных костюмов и 100 тысяч масок повышенной защиты.

- Это второй из четырех запланированных бортов. Общих объем груза составит около 1000 кубических метров, вес – свыше 100 тонн, - рассказали в Фонде святой Екатерины, одного из заказчиков груза. – В его составе одноразовые маски и маски повышенной защиты, лицевые щитки, медицинские очки, костюмы, антисептики и бесконтактные термометры – больше 10,6 миллионов единиц изделий на сумму больше пяти миллионов долларов США.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/773185" frameborder="0"></iframe> В Екатеринбург прилетел второй спецборт с грузом для врачей.Видео: читатель "КП"

Напомним, что первый борт прилетел на Урал из Китая в минувший понедельник. Он привез тысячи масок, костюмов и перчаток, которые сразу же после разгрузки были направлены в свердловские и челябинские больницы. Первую партию медики уже получили.

Средства на приобретение и доставку товаров Фонду святой Екатерины выделил глава РМК Игорь Алтушкин, а доставку груза профинансировал владелец «Сима-Ленда» Андрей Симановский. Кстати, сразу после разгрузки прилетевший сегодня самолет отправится обратно в Китай, где уже формируется третья партия гуманитарного груза.

ИСТОЧНИК KP.RU