«Тут и боль, и гнев»: дочь маршала Конева о демонтаже памятника ее отцу в Праге

10 Апр 2020 2020-04-10T15:56:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Настоящий шквал негодования в России вызвало решение чешских чиновников о демонтаже памятника Маршалу Советского Союза Ивану Коневу. Под его руководством в мае 1945 года советские войска освобождали Чехословакию от фашистов. Однако теперь памятник будет находиться не на всеобщем обозрении, а на задворках местного музея. Возмущены этим решением в том числе и родственники маршала.

- Тут и боль, и гнев, и осуждение несправедливости, - говорит Наталья Конева, дочь маршала. - В мае 45-го освобожденная от гитлеровцев и ликующая Прага забрасывала моего отца цветами. Не случайно же скульпторы изобразили его с букетом сирени в руке. А вчерашняя Прага под гигиканье недоумков и мерзопакостные реплики валила его с постамента. Снос памятника Коневу – это не только расправа над монументом, это и попытка уничтожить память о войне и переписать ее итоги.

Добавим, что министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу предлагал министру обороны Чехии передать памятник России. Однако Чехия отказала в этой просьбе.

ИСТОЧНИК KP.RU