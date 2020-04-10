Губернатор разрешил: в небольших городах Свердловской области открываются детские сады и магазины

10 Апр 2020 2020-04-10T15:29:33+03:00

А в больших пока нет

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 10 апреля подписал Указ, который ослабляет режим самоизоляции. Это связано с тем, чтобы не губить малый и средний бизнес.

- Очень осторожно, консультируясь в каждом случае с врачами-эпидемиологами, юристами и экспертами по разным сферами бизнеса, я понемногу разрешаю отдельным предприятиям работать под строжайшим контролем, - написал Евгений Куйвашев в своем Instagram.

Кроме парикмахерских с 13 апреля в небольших городах и населенных пунктах Свердловской области будут постепенно открываться магазины с непродовольственными товарами, а также откроются детские сады.

Эти послабления не касаются Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Среднеуральска, Березовского, Красноуральска, Верхней Салды, Полевского, Богдановича и Нижнего Тагила. Здесь откроются только парикмахерские.

ИСТОЧНИК KP.RU